España marcha: Miguel Ángel López y Raquel González ponen la guinda con una plata y un bronce

El 15 de agosto de 2026 se convierte en el día de la marcha española. Nunca antes se habían conseguido tantos méritos en tan poco tiempo. McGrath abrió el camino con su oro; María Pérez lo recorrió con otro oro; y Miguel Ángel López y Raquel González lo finalizaron con una plata y un bronce, respectivamente. El murciano, a sus 38 años, vuelve a colgarse una medalla continental en el maratón después de adelantar al húngaro Venyercsán, que finalmente perdió también el bronce. López paró el reloj en 2.56:57, récord de España.

«Muy feliz. Ha sido una carrera espectacular. He jugado mis bazas con un ritmo duro. Al final he tenido muy buenas sensaciones. Lo he luchado mucho. No pude ser primero, pero al menos he sido segundo. Otra vez subcampeón de Europa, pero me sabe a oro. He sabido dosificar y en la parte final he podido vaciarme. Con eso me quedo contento», explicó Miguel Ángel López, que durante un tramo compartió ritmo con María Pérez, ya que todas las pruebas se iniciaron de manera simultánea.

«No estaba planificado. Ha sido causalidad, pero nos conocemos muy bien. Además, hemos entrenado juntos en el último mes», aseguró. Tras el murciano, la gloria quedó reservada a Raquel González, que se colgó el bronce tras parar el reloj en 3:20:49, su mejor marca personal. «Me siento muy contenta, feliz y agradecida. Siempre queremos más, pero es un bronce europeo. Ha sido una carrera de mucha cabeza porque íbamos muy rápido para el circuito que era», aseguró.

McGrath y María Pérez, oros a pares

La mañana comenzó con un toque dorado. Paul McGrath se confesó en OKDIARIO. «Iré corriendo desde mi casa a Monserrat para darle gracias por la medalla», dijo tras colgarse el bronce mundialista en 2025. Apenas un año después, el español de padre escocés, tocó el cielo europeo en Birmingham. Enfiló los últimos metros de la media maratón marcha entre sonrisas y gestos de santiguarse. Así concluyó una exhibición de 1.23:23 ante la que se plegó el italiano Fortunato. McGrath es campeón de Europa.

Apenas diez minutos después, la reina de la marcha española revalidó su corona. «¡Vamos!». Un grito al cielo de Birmingham. Lo brama María Pérez, con peinado novedoso y triunfo perenne. La reina de la marcha española volvió a conquistar Europa tras firmar un ejercicio de superioridad inapelable en la media maratón marcha. Agranda su leyenda. Ya es tetracampeona mundial, doble medallista olímpica y ahora también con doble campeona continental.