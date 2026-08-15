Italia, Inglaterra y Alemania empiezan con sus campeones, la Liga de Tebas con un Alavés – Getafe

La Liga de Javier Tebas sigue demostrando su incapacidad para vender el producto que tiene entre manos. La Primera División comienza este sábado 15 de agosto con un Alavés – Getafe, a partir de las 19:30 horas de la España peninsular. El debut de la Liga 2026/27 no contará con alguno de los grandes clubes del campeonato. Una decisión que contrasta con lo que ocurre en el resto de grandes ligas europeas. En la Serie A, la Premier League y la Bundesliga, los vigentes campeones darán el pistoletazo de salida a la competición.

La Premier League lo hará con un duelo entre los ganadores de su primera y segunda categoría. Por tanto, el Arsenal de Mikel Arteta se medirá al Coventry City, que acabó como líder y campeón en la Championship. El Inter será el encargado de iniciar el nuevo curso en la Serie A después de conquistar el campeonato doméstico italiano la pasada temporada.

Los de Chivu se enfrentarán al Monza, recién ascendido de la Serie B. A dos semanas vista se estrenará el Bayern de Múnich en la Bundesliga, y lo hará midiéndose en el partido inaugural al Stuttgart, su rival en la pasada final de Copa.

La entidad del partido con el que comienza el campeonato liguero no es la única decisión cuestionable de la Liga en cuanto a la promoción de su producto en el inicio de temporada. Las ligas de Italia, Inglaterra y Francia comienzan una semana más tarde –la Bundesliga en dos- que la española, lo que también repercute de manera negativa en el campeonato que dirige Javier Tebas. Mientras que sus competidores directos podrán iniciar sus ligas al completo, España vivirá una atípica y descafeinada primera jornada.

La Liga aplaza el debut de los ‘grandes’

Los tres clubes más mediáticos de la Liga, como son Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid; no disputarán entre el 15 y el 16 de agosto sus partidos de la jornada inaugural de la Liga. Tampoco equipos con muy relevantes, tanto en lo deportivo como en lo social, en el fútbol español; como son Valencia, Athletic Club, Betis y Real Sociedad.

El primero en iniciar su andadura en la Liga 2026/27 será el Atlético de Madrid, que se mide el miércoles 19 de agosto al Málaga en el Metropolitano. Para los debuts de Real Madrid (en el estadio del Espanyol) y FC Barcelona (en Elche) habrá que esperar al 22 y 23 de agosto, respectivamente.

El motivo del aplazamiento de hasta cuatro partidos de la primera jornada es la cercanía del inicio de la Liga con las últimas rondas del Mundial. Los equipos que contaban con, al menos, un futbolista entre los semifinalistas del torneo pudieron aplazar sus compromisos en la jornada inaugural del campeonato.

En lugar de dar marcha atrás a su decisión inicial para comenzar la Liga una semana más tarde y poder contar con todos los equipos, Javier Tebas volvió a exhibir su ausencia de autocrítica y el excesivo personalismo con el que dirige el fútbol español. El resultado: una primera jornada de Liga sin grandes partidos y una inédita reconfiguración del calendario desde el inicio del campeonato.