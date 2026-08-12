La Liga de Tebas ya ‘anuncia’ el fichaje de Rodri

La Liga de Tebas ya se está preparando para el más que posible regreso de Rodrigo Hernández a la Liga. En este caso con la camiseta del Barcelona, después de haber vestido en su momento las del Atlético de Madrid y Villarreal. La web de la competición española ha publicado un vídeo con los mejores momentos de Rodri en la Liga.

Rodri Hernández tiene un pie en el Barcelona. Su futuro parece cerca del Camp Nou, pero antes, el club blaugrana tiene que negociar con el Manchester City. Y no parece sencillo. El club inglés pide una cifra más alta de la que por el momento ofrece la entidad catalana, que son cerca de 60 millones de euros.

Mientras, la Liga ya espera a Rodri. El pasado jueves, la web oficial de la competición que preside Javier Tebas publicó un anuncio con las mejores imágenes en vídeo de Rodri Hernández en la Liga. En dicho vídeo aparecen las mejores jugadas del mediocentro español, campeón del mundo y de Europa, con las camisetas del Atlético de Madrid y Villarreal. Sus dos equipos previos al dar el paso de irse al Manchester City.

El anuncio de la Liga estuvo incluso abriendo la web. Casualmente, ha salido publicado en la semana donde las negociaciones entre Barcelona y Manchester City más intensas están. De hecho, el jugador español debe incorporarse a los entrenamientos con el club inglés este viernes. Y en la entidad blaugrana quieren desbloquear la operación antes de ese día.