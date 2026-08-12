El mensaje de Cristiano Ronaldo a Leo Messi tras el fallecimiento de su padre

Cristiano Ronaldo ha tenido un bonito gesto con Leo Messi después del fallecimiento de Jorge, padre del futbolista argentino, a los 68 años. El portugués ha querido enviar un mensaje de cariño y apoyo a quien ha sido su gran rival dentro de los terrenos de juego durante muchos años. «Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza», escribió Cristiano en los comentarios de la publicación que Messi compartió en sus redes sociales para despedirse de su padre.

El gesto no ha tardado en generar numerosas reacciones y vuelve a poner de manifiesto que la rivalidad entre dos de los mejores futbolistas de la historia siempre ha estado separada de su relación personal. Un Leo Messi que hoy expresó su dolor a través de una emotiva carta dedicada a Jorge Messi, fallecido el pasado sábado. El jugador argentino utilizó sus redes sociales para recordar a su padre y explicar el enorme vacío que deja su pérdida, reconociendo que todavía le resulta difícil asumir que ya no podrá volver a verlo ni mantener conversaciones con él. También recordó la estrecha relación que ambos mantuvieron durante toda su vida y la importancia que tuvo Jorge no solo como padre, sino también como figura fundamental en su trayectoria profesional.

La estrecha relación de Messi con su padre

Messi ha explicado en numerosas ocasiones el papel fundamental que tuvo su padre en su desarrollo como futbolista y en las decisiones que terminaron llevando al joven Leo desde Rosario hasta el fútbol europeo. Por eso, su fallecimiento supone un golpe especialmente duro para el jugador, que ha querido mostrar públicamente el vínculo tan especial que existía entre ambos.

En su despedida, Messi también recordó cómo su padre le animaba a disputar el que podía ser su último Mundial y cómo esperaba poder compartir con él algunos de los momentos más importantes de aquella competición. La carta refleja así una relación que iba mucho más allá del fútbol y que estuvo marcada por años de sacrificios, viajes, decisiones y momentos compartidos. El argentino terminó su mensaje con unas palabras de profundo cariño hacia su padre, dejando claro el enorme impacto que su pérdida tendrá tanto en su vida personal como en su futuro.

El comentario de Cristiano Ronaldo adquiere todavía más significado por la dimensión de la rivalidad que ambos han mantenido durante años. Messi y Cristiano han protagonizado una de las mayores disputas deportivas de la historia, especialmente durante su etapa en La Liga, cuando el argentino jugaba en el Barcelona y el portugués en el Real Madrid. Balones de Oro, Champions, récords goleadores y enfrentamientos directos alimentaron durante años el debate sobre quién era el mejor futbolista del planeta. Sin embargo, ambos han dejado claro en diferentes ocasiones que esa rivalidad pertenecía exclusivamente al terreno deportivo. Ahora, en uno de los momentos más delicados para Messi, Cristiano ha querido demostrarlo con un mensaje breve pero especial.