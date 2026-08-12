Los arqueólogos no dan crédito: acaban de descubrir los restos de la Hospedería desaparecida de los Reyes Católicos

Un espacio que durante décadas permaneció oculto bajo el suelo del entorno del Monasterio de Guadalupe acaba de recuperar parte de su historia. Un equipo de arquitectos y arqueólogos coordinado por el profesor Juan Saumell, de la Universidad de Extremadura, ha localizado durante un sondeo realizado en julio restos de la desaparecida Hospedería de los Reyes Católicos, un edificio histórico diferente de la actual hospedería del monasterio. El hallazgo permite confirmar físicamente la existencia de estructuras que hasta ahora se conocían principalmente mediante documentos, dibujos y reconstrucciones históricas.

Un edificio perdido

La intervención se realizó en el patio oeste del Monasterio de Guadalupe, en un espacio que llegó a utilizarse como zona deportiva cuando funcionaba allí una escuela. Bajo ese terreno, los investigadores buscaban localizar las huellas del antiguo claustro de la Hospedería Real, vinculada a los Reyes Católicos y construida a finales del siglo XV.

Los trabajos han permitido identificar la cimentación destinada a sostener la arquería del claustro y un tramo de la solería. Los responsables de la investigación subrayan que todavía son necesarias nuevas comprobaciones para completar la interpretación de los restos, pero el descubrimiento supone una evidencia arqueológica de enorme valor para reconstruir el edificio desaparecido.

Tras la pista de Isabel la Católica

La Hospedería Real de Guadalupe tiene una historia estrechamente relacionada con la Corona. Las investigaciones históricas señalan que el edificio fue proyectado para atender las necesidades de los Reyes Católicos y que el arquitecto Juan Guas estuvo relacionado con el proyecto a finales del siglo XV.

Durante años, los investigadores han tenido que recurrir a fuentes escritas, dibujos históricos y representaciones del monasterio para intentar reconstruir cómo era aquel conjunto. Entre los documentos más importantes se encuentran las vistas realizadas por Anton van den Wyngaerde durante el reinado de Felipe II, además de planos y documentación posterior.

Desapareció en el siglo XIX

La historia del edificio explica por qué durante tanto tiempo parecía perdido. La documentación estudiada por los investigadores sitúa su desaparición definitiva en el siglo XIX, después del proceso de decadencia y transformación que afectó al conjunto monástico.

Un trabajo académico de la Universidad de Extremadura señala que la antigua Hospedería Real fue quedando desmantelada y terminó desapareciendo físicamente a mediados del siglo XIX. Las fuentes históricas y representaciones antiguas han permitido, sin embargo, mantener vivo el conocimiento sobre su existencia.