El Barcelona presenta su tercera equipación inspirada en los años 90

El Barcelona ha presentado este miércoles su tercera equipación de cara al curso que viene, inspirada en los años 90 y de un color azul verdoso. Adeyemi, Fermín López y Gerard Martín han sido las imágenes del primer equipo para desvelar la tercera equipación que ya está a la venta. La entidad catalana también ha presentado esta camiseta con diferentes jugadores y jugadoras del resto de secciones.

«La equipación celebra una historia que solo el Barça puede contar: la de quienes crecieron siendo culés antes de convertirse en los jugadores que hoy defienden nuestros colores», señala el club catalán en su web sobre esta nueva camiseta.

«Su diseño retro, inspirado en el de mediados de los años 90, reinterpreta una de las estéticas más icónicas del Club. Los colores «verde frost» y «cactus dust» dominan cada lado de la camiseta, separados por una línea en zigzag con el logotipo de Spotify en el centro, el de Nike en la parte superior derecha y el de la Fundación Barça en la espalda. En las mangas aparecen los emblemas de Midea, en la equipación masculina, y de BIMBO, en la femenina. Confeccionada con estructura jacquard y tecnología Nike Aero-FIT, el tejido favorece la circulación del aire para ayudar a mantener la frescura cuando las temperaturas aumentan», explica el Barcelona en la presentación de su tercera camiseta.

Presentamos nuestra tercera equipación, inspirada en ese sentimiento de soñar con el Barça. 💙❤️https://t.co/KEKie6uZOk pic.twitter.com/gTkILHVx9j — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 12, 2026

Un curso oficial en Liga que comienza este fin de semana, pero sin la presencia del Barcelona, que no disputará su primer partido de competición oficial hasta el próximo 23 de agosto en Elche (la segunda jornada de Liga). Antes, el conjunto de Hansi Flick disputará dos amistosos. El domingo 16 en Basilea y el día 19 contra el Al-Ahly con motivo del Trofeo Joan Gamper.