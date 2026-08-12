Luca Hoek contra el muro que España nunca ha derribado en natación

Cuando Luca Hoek tocó la pared y se quitó sus gafas negras, su nado le había llevado a la final del 100 metros libre, la prueba por antonomasia en la natación. Hoek se encuentra a las puertas de otra dimensión, una en la que España ha estado presente en contadas ocasiones, pero en la que nunca ha reinado. Ni siquiera ha conseguido medalla alguna. Nunca en los más de 100 años que lleva constituida la Real Federación Española de Natación. Antes tampoco. Contra todo ese muro imposible peleará Luca Hoek este miércoles.

Los 100 metros libres en natación equivalen a los 100 metros lisos en atletismo. También en el medallero español, dicho sea de paso, que sigue sin estrenarse en ambas disciplinas. Luca Hoek busca ser el primero. Su candidatura está cargada de argumentos después de acceder a la final con el segundo mejor tiempo, solo por detrás de Popovici, el segundo nadador más rápido de la historia en la distancia. Palabras mayores.

De hecho, el rumano es un aliado para Hoek. En la final volverá a nada en la calle de al lado, a su vera, como hiciera en eliminatorias y semifinal. Agarrarse a su ritmo es clave para su pelea por las medallas. En semifinales nadó en 47 segundos y 26 centésimas. Le valió para pulverizar en 46 centésimas el récord de España, que llevaba también su nombre. Hoek nada sin complejos. Fue el nadador que registró mejor tiempo de reacción (58 centésimas) en la salida.

Lo suyo es un rara avis y un triunfo para España. Pues, de padre neerlandés y madre francesa, Hoek nació en Barcelona y se decantó por una nación con menor tradición nadadora como es España. De hecho, pese a haberse formado en el club de natación de Sitges, hasta el año pasado no tenía la nacionalidad española y competía para Francia. Maneja la presión como si fuera su compañera de piso y tiene experiencia en la distancia. En los Europeos júnior ha conseguido seis medallas, una de ellas de oro en los 100 metros libres.

Me he notado genial. Iba nadando justo al lado de Popovici. Me encanta nadar al lado de Popovici. Pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 47.2 y que los de la grada gritaban como locos… Pues nada mal. Creo que siempre hay algo más. La salida no me ha gustado mucho. Puedo mejorar», aseguró Hoek. Este miércoles es el día D y las 18:52 la hora H. Momento en el que Hoek puede transportar a España a otra dimensión en la natación. It’s Hoek time.