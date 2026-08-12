Alerta máxima de la AEMET para Galicia durante el eclipse solar de hoy: llegan nubes y fenómenos que nadie esperaba

Llegan nubes y fenómenos que nadie esperaba, la alerta máxima de la AEMET para Galicia se activa con la peor de las previsiones posibles. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar con unas cifras que ponen los pelos de punta. Son muchos los que esperan encontrar en este fenómeno una serie de elementos que pueden convertirse en un problema. Será el momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que Galicia se convierte en el centro del mundo.

Este eclipse se verá antes que en ningún sitio y lo hará de tal forma que tocará conocer lo que nos estará esperando. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, conocer el estado del tiempo puede ayudarnos a descubrir qué es lo que nos espera en unas horas. El eclipse más esperado de estos últimos días acabará siendo el que nos dará este detalle esencial que quizás hasta el momento no sabíamos. Esta previsión del tiempo ya es la definitiva y quizás no guste demasiado a aquellos que están pendientes de este fenómeno que no vamos a volver a ver en más de 100 años.

La alerta máxima la activa la AEMET en Galicia durante el eclipse solar de hoy

Hoy 12 de agosto se produce el eclipse solar más esperando de los últimos tiempos, en una comunidad que recibirá muchas personas que han llegado con la mirada puesta al cielo. Son tiempos de visualizar un fenómeno poco común que quizás nadie hubiera visto hasta ahora.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles de lo que puede pasar en breve. En especial, si tenemos en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo una auténtica pesadilla, lo que queremos ver es un detalle esencial en estas jornadas.

Ser conscientes de que tendremos que estar pendientes de un tiempo que puede acabar siendo el auténtico protagonista. Más allá de un cambio de tenencia que puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Una novedad que, sin duda alguna, puede convertirse en el mes de agosto que nadie hubiera visto llegar.

Es hora de saber qué es lo que pasará con unas cifras que realmente pueden convertirse en los datos que menos esperaríamos ver en estas fechas.

Llegan nubes y fenómenos que nadie esperaba

Fenómenos que nadie esperaba se convertirán en una realidad. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es hora de saber qué pasará en unos días en los que cada detalle será esencial.

Tal y como nos explica la última previsión de la AEMET para esta comunidad: «Intervalos de nubes bajas al principio y final del día con probables brumas asociadas en el tercio norte, y alguna nubosidad de evolución en las zonas de montaña del sureste. Temperaturas en aumento. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados en el valle del Miño-Sil. Vientos flojos de norte y nordeste».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que alcanzarán los 39 grados en el valle del Miño en Ourense y los 36 en el resto de la provincia y en el sur de Lugo». Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, con unos días de altas temperaturas. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, el día comenzará con cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia general a despejar. Esta nubosidad podría ser más persistente en litorales de Galicia, del Cantábrico y de Alborán, donde se podrán dar brumas y nieblas costeras. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en montañas del norte peninsular y en el tercio oriental, donde se podría dar alguna tormenta o chubasco, más probable en el Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales. También puede haber algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posible calima ligera en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura. La máximas ascenderán de forma ligera excepto en el Estrecho, y pocos cambios en los litorales e islas. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayoría de la Península, salvo el Cantábrico, litorales y montañas. Podrán rebasar los 40 en el Ebro y en los valles del sudoeste. Mínimas en aumento ligero, salvo en el este y en las islas, donde no se esperan cambios. Noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur, nordeste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo».