El preparador físico de Topuria pone fecha a su regreso: «Mostrará su mejor versión»

Ilia Topuria sigue con su proceso de recuperación después de sufrir la primera derrota de su carrera a manos de Justin Gaethje en la UFC Freedom 250, que se celebró el pasado mes de junio en los jardines de la Casa Blanca. Después de recibir el mayor correctivo de su carrera, Jesús Gallo, su preparador físico, ha hablado sobre su fecha de regreso y la nueva versión que se espera del campeón del mundo en peso pluma y ligero en la UFC.

Topuria sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones mientras cicatrizan las heridas sufridas en el ojo después de la paliza sufrida a manos de Justin Gaethje en la Casa Blanca. El hispanogeorgiano luchó de forma homérica sin visión durante varios asaltos para acabar sufriendo la primera derrota de su carrera, que también le hizo perder el cinturón de campeón del peso ligero. Después de sufrir el mayor correctivo de su carrera, ahora el campeón español está inmerso en un proceso de recuperación que le tendrá unos meses fuera del octágono.

Jesús Gallo, uno de sus preparadores físicos de confianza, ha concedido una entrevista al canal de YouTube del periodista Jorge Ebro en el que ha hablado de cómo va la recuperación del doble campeón de la UFC, su fecha de regreso y también ha anunciado una nueva versión del hispanogeorgiano que ya retó a Justin Gaethje a una revancha que el americano rechazó. Sabiendo cómo funciona el espectáculo de las artes marciales mixtas y cómo gestiona Dana White el negocio, está más que claro que habrá revancha y que será por todo lo alto.

El regreso de Ilia Topuria

«Tiene un poder de recuperación increíble. Sabíamos que se iba a recuperar mucho más rápido de lo que todos pensaban porque tiene una genética muy buena. Hay que darle un crédito increíble también a los doctores que han estado trabajando con él en España», afirmó Jesús Gallo durante la entrevista en la que también ha contado todo lo que sufrió el campeón durante su pelea en el UFC Freedom 250.

«No podía ver. No podía nivelar su respiración. Fue algo muy traumático para cualquier peleador», dijo a la vez que dejó claro que: «Si vuelven a ver la pelea, una persona sin ojos y sin poder respirar posiblemente tenía más opciones de terminar a Gaethje que Gaethje de terminarlo a él». «Va a poder superar esto. Las ganas y la pasión de regresar van a ser suficientes para superar cualquier tipo de trauma que haya sufrido mentalmente», opinó.

Sobre su fecha de regreso, Jesús Gallo emplazó los aficionados al próximo año 2027, previsiblemente antes del verano. «Sería lo correcto y lo más adecuado que la UFC le diga que espere al año que viene, pero a nivel físico, si todo va en camino como tiene que ir, estaría listo. Aun así, no creo que lo hagamos porque no sería lo más inteligente», dijo una de las voces más autorizadas dentro del cuerpo técnico de Ilia Topuria.

Jesús Gallo también anunció una nueva versión del luchador para poder reponerse de la primera derrota de su carrera. «Va a poder demostrar que es una amenaza en todas las áreas del octágono. Si Ilia sale y enseña que domina todas las áreas, mostrará su mejor versión. No solamente que el rival piense que tiene que cuidarse de un derechazo o de un hook», afirmó sobre el Topuria que vendrá el próximo año.