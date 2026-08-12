Esperanza de vida de los perros en 2026: cuánto viven en promedio las 10 razas de perros más populares y adorables

Una investigación publicada en la revista Scientific Reports analizó los datos del sistema VetCompass, del Royal Veterinary College, una base de datos que reúne información sobre millones de animales de compañía. El objetivo del estudio era conocer la esperanza de vida de distintas razas de perros. Para realizar el análisis, los investigadores seleccionaron una muestra de 30.563 perros que habían fallecido durante un periodo de cinco años. A partir de estos datos, pudieron calcular la esperanza de vida y comparar las diferencias existentes entre las distintas razas.

Según un estudio de la Universidad de Liverpool, la esperanza de vida de los perros ha aumentado alrededor de dos años durante la última década. Los expertos insisten en la importancia del ejercicio regular; los paseos diarios, los juegos y la actividad física deben adaptarse a la edad y las capacidades de cada perro. Por supuesto, las visitas periódicas al veterinario permiten detectar posibles problemas de salud antes de que se agraven.

Esperanza de vida de las 10 razas de perros más populares

Los perros de raza pequeña suelen ser los que disfrutan de una mayor esperanza de vida, situada generalmente entre los 14 y 15 años. Algunas razas, como el Chihuahua o el Yorkshire Terrier, así como muchos perros mestizos, pueden llegar incluso a los 18 o 20 años si reciben buenos cuidados. Esta mayor longevidad está relacionada, entre otros factores, con un ritmo de crecimiento y envejecimiento más lento que el de los perros grandes.

Sin embargo, no todas las razas pequeñas presentan la misma esperanza de vida. Algunas, como el Bulldog Francés o el Carlino (Pug), pueden vivir menos años debido a problemas respiratorios relacionados con su característica estructura facial braquiocefálica. En estos casos, la esperanza de vida suele situarse aproximadamente entre los 10 y 12 años.

En el caso de los perros de tamaño mediano, la esperanza de vida suele situarse entre los 10 y 15 años. Algunas razas como el Beagle, el Border Collie y el Cocker Spaniel pueden alcanzar los 12 o 15 años cuando cuentan con una alimentación adecuada, ejercicio y revisiones veterinarias.

Los perros de raza grande presentan, por lo general, una esperanza de vida inferior a la de los perros pequeños y medianos, que suele situarse alrededor de los 8 a 10 años. Debido a su tamaño corporal, experimentan un mayor desgaste físico y sus articulaciones soportan más peso durante toda su vida. Además, algunas razas presentan una mayor predisposición a desarrollar problemas cardíacos, articulares y otras enfermedades asociadas al envejecimiento.

Labrador Retriever: 11,77 años Cocker Spaniel: 11,31 años Golden Retriever: 10,9 años Teckel miniatura de pelo liso: 12,5 años Bulldog Francés: 4,5 años Springer Spaniel: 11,92 años Staffordshire Bull Terrier: 11,33 años Pastor Alemán: 10,16 años Teckel miniatura de pelo largo: 13 años Cavalier King Charles Spaniel: 10,45 años

La esperanza de vida de un perro depende en gran medida de su raza, genética, alimentación, estilo de vida y cuidados. Aunque cada animal es diferente, existen varios aspectos que pueden marcar una gran diferencia.

La raza y el tamaño son algunos de los factores más importantes. Por norma general, los perros pequeños suelen vivir más años que los grandes, ya que estos últimos crecen más rápido y su organismo envejece a un ritmo mayor. La genética también juega un papel clave; algunos perros pueden heredar enfermedades o determinadas condiciones de salud propias de su raza.

La alimentación es otro aspecto fundamental; una dieta equilibrada y adaptada a la edad, tamaño y necesidades del animal ayuda a mantener un peso saludable y puede prevenir problemas relacionados con la obesidad. Por último, el ambiente en el que vive el perro también influye en su bienestar. Un hogar tranquilo, seguro y con una rutina estable puede ayudar a reducir el estrés.

Labrador Retriever

El origen del Labrador Retriever está relacionado con los perros de trabajo que se utilizaban en Canadá. A comienzos del siglo XIX, algunos de estos perros fueron llevados a Inglaterra, donde la raza comenzó a desarrollarse. Muchos procedían de perros de agua de tipo Terranova, incluidos los conocidos como perros de St. John.

El Labrador Retriever es un perro de constitución fuerte, compacta y equilibrada. Su cuerpo tiene una apariencia prácticamente cuadrada, con patas robustas y una estructura musculosa. Los machos pueden alcanzar alrededor de 60 centímetros de altura, por lo que se consideran perros de tamaño mediano, aunque su complexión hace que parezcan más grandes. El peso suele situarse entre los 25 y los 38 kilos.

Por lo general, se llevan bien con otros perros, mascotas y niños. Sin embargo, son perros muy activos y fuertes, por lo que es importante educarlos desde pequeños para que aprendan a caminar con correa y a obedecer órdenes básicas. Si pasan mucho tiempo solos o no hacen suficiente ejercicio, pueden aburrirse y empezar a ladrar, excavar o morder cosas. Además, les gusta mucho llevar objetos en la boca, por lo que es recomendable ofrecerles juguetes, juegos y actividad física para mantenerlos entretenidos.