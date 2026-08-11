Los veterinarios expertos coinciden: tu gato no se sube a lugares altos para mirar, en realidad está controlando el territorio
Un comportamiento que responde al instinto de controlar su territorio y sentirse protegidos
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Los gatos domésticos destacan por heredar comportamientos de sus antepasados. Esto sucede en la naturaleza, cuando el felino buscaba un lugar elevado para visualizar el terreno y detectar posibles amenazas. Además, la posición elevada les permite tener una visión más amplia y observar movimientos, identificar personas o animales y mantenerse atentos a los sonidos. De esta manera, la sensación que tienen es de descanso y tranquilidad. En el caso de los gatos domésticos, el simple hecho de subirse a un lugar alto refleja una manera de alejarse de aquello que le resulta incómodo sin abandonar su territorio.
El origen
El veterinario, Manuel Lázaro, señala que los gatos suelen elegir lugares elevados para explorar y permanecer pendientes de los movimientos y sonidos cercanos. Un comportamiento que va más allá de la observación o juego del animal. Por eso, la preocupación de los dueños por esta acción suele ir en aumento, pero la realidad es que se trata de absorber una mayor sensación de calma y tranquilidad por parte del propio animal.
Los expertos opinan
Los especialistas aconsejan aprovechar esta conducta para mejorar el bienestar del felino a través del enriquecimiento ambiental. Esto engloba los rascadores altos, repisas diseñadas para gatos y plataformas estables que se convierten en el lugar perfecto de descanso y observación. Por lo tanto, un gato que busca las zonas altas de la casa representa la necesidad de sentirse protegido mientras observa su entorno.