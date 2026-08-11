Terremoto en Colombia, última hora en directo: fallecidos, víctimas, rescates y situación en Cali, Pereira y Chocó hoy en vivo

Colombia afronta este martes una nueva jornada marcada por las consecuencias del devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj en las zonas más afectadas mientras miles de personas permanecen desplazadas y numerosas familias esperan noticias de desaparecidos.

Durante la madrugada, los organismos de rescate mantienen activos los operativos para localizar posibles supervivientes atrapados bajo los escombros de edificios colapsados en ciudades como Cali, Pereira y otras localidades del Eje Cafetero. Bomberos, Defensa Civil, Ejército y equipos especializados trabajan en varios puntos considerados prioritarios por las autoridades.

El balance de víctimas sigue siendo provisional

Las autoridades colombianas advierten de que la cifra oficial de fallecidos y heridos podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate y se accede a zonas que permanecían incomunicadas. El Gobierno mantiene el estado de emergencia y coordina la recopilación de datos desde el Puesto de Mando Unificado instalado tras el desastre.

Pereira y Cali concentran gran parte de los daños

Las ciudades de Pereira y Cali siguen siendo dos de los lugares más afectados por el terremoto. En ambas localidades se han registrado derrumbes de edificios, daños en infraestructuras públicas y numerosas incidencias relacionadas con viviendas, hospitales y centros educativos. Las autoridades locales han pedido a la población extremar las precauciones ante posibles réplicas.

Sigue en directo la última hora del terremoto de Colombia

En este minuto a minuto seguiremos actualizando toda la información sobre las operaciones de rescate, el balance de víctimas, las zonas afectadas, las réplicas registradas y las decisiones adoptadas por las autoridades colombianas tras uno de los terremotos más destructivos de las últimas décadas en el país.