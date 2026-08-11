Terremoto en Colombia, última hora en directo: fallecidos, víctimas, rescates y situación en Cali, Pereira y Chocó hoy en vivo
Sigue en directo la última hora del terremoto en Colombia: rescates, víctimas y nuevas actualizaciones desde las zonas afectadas
Colombia afronta este martes una nueva jornada marcada por las consecuencias del devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj en las zonas más afectadas mientras miles de personas permanecen desplazadas y numerosas familias esperan noticias de desaparecidos.
Durante la madrugada, los organismos de rescate mantienen activos los operativos para localizar posibles supervivientes atrapados bajo los escombros de edificios colapsados en ciudades como Cali, Pereira y otras localidades del Eje Cafetero. Bomberos, Defensa Civil, Ejército y equipos especializados trabajan en varios puntos considerados prioritarios por las autoridades.
El balance de víctimas sigue siendo provisional
Las autoridades colombianas advierten de que la cifra oficial de fallecidos y heridos podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate y se accede a zonas que permanecían incomunicadas. El Gobierno mantiene el estado de emergencia y coordina la recopilación de datos desde el Puesto de Mando Unificado instalado tras el desastre.
Pereira y Cali concentran gran parte de los daños
Las ciudades de Pereira y Cali siguen siendo dos de los lugares más afectados por el terremoto. En ambas localidades se han registrado derrumbes de edificios, daños en infraestructuras públicas y numerosas incidencias relacionadas con viviendas, hospitales y centros educativos. Las autoridades locales han pedido a la población extremar las precauciones ante posibles réplicas.
Sigue en directo la última hora del terremoto de Colombia
En este minuto a minuto seguiremos actualizando toda la información sobre las operaciones de rescate, el balance de víctimas, las zonas afectadas, las réplicas registradas y las decisiones adoptadas por las autoridades colombianas tras uno de los terremotos más destructivos de las últimas décadas en el país.
El presidente colombiano visitará las zonas afectadas por el terremoto
Está previsto que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dedique estos días a visitar las zonas afectadas, habiendo pasado ya por Quibdó, capital de Chocó, lugar en el que se ha registrado el epicentro del que es ya el peor terremoto que sacude Colombia desde hace diez años.
República Dominicana muestra su apoyo a Colombia
El Gobierno de República Dominicana ha trasladado su solidaridad al pueblo y a las autoridades de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido varias regiones del país. La Cancillería dominicana ha lamentado las víctimas y los daños provocados por el seísmo y ha asegurado que sigue de cerca la evolución de la emergencia.
Letonia y Estonia envían condolencias por el terremoto de Colombia.
Los gobiernos de Letonia y Estonia expresaron a última hora del lunes sus condolencias a Colombia tras el fuerte terremoto que sacudió el país sudamericano horas antes y los informes que reportaron más de 100 muertos y daños generalizados en varias ciudades.
«Sinceras condolencias al presidente Abelardo de la Espriella y a todos los afectados por el fuerte terremoto en Colombia. Deseamos una pronta recuperación de todos los heridos», escribió el presidente letón Edgars Rinkēvičs en X.
El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, también expresó sus condolencias en X.
«Noticias devastadoras desde Colombia, donde un potente terremoto ha cobrado vidas y causado una destrucción generalizada. Estonia expresa sus más sentidas condolencias a las víctimas y a sus seres queridos. Deseamos una pronta recuperación a los heridos y fortaleza a todos los que participan en la respuesta y la recuperación tras esta tragedia», escribió.
La UE activa su asistencia consular y ayuda de satélites tras el terremoto en Colombia
La Unión Europea (UE) ha activado su sistema de asistencia consular y su servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ya ha dejado más de cien muertos, informó este martes la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.
«La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja», indicó Kallas en un mensaje a través de redes sociales.
Asimismo, dijo que la UE ha activado el mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE «para ayudar a los ciudadanos de la UE afectados por la catástrofe».
El Gobierno no tiene constancia de españoles afectados por el terremoto de Colombia
Las autoridades españolas no tienen constancia de españoles afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte de Colombia, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional.
Los hospitales colombianos están desbordados
Los hospitales de las zonas más afectadas por el terremoto afrontan una fuerte presión asistencial mientras continúan llegando heridos. Por ahora, el balance provisional supera ya los 500 heridos, mientras los equipos de emergencia siguen trabajando en las zonas más castigadas.
Feijóo traslada un mensaje de solidaridad a Colombia tras el terremoto
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado en sus redes sociales un mensaje de solidaridad con el pueblo colombiano tras el devastador terremoto que ha sacudido el país.
«Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por el terremoto que ha afectado a Colombia. En estos momentos de dolor, tristeza e incertidumbre quiero trasladar mi cariño y solidaridad a todos los colombianos, especialmente a las familias de las víctimas del seísmo», ha señalado.
Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por el terremoto que ha afectado a Colombia.
En estos momentos de dolor, tristeza e incertidumbre quiero trasladar mi cariño y solidaridad a todos los colombianos, especialmente a las familias de las…
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 10, 2026
Entre los 10 terremotos más mortíferos de la historia de Colombia
Por su saldo actual de al menos 132 víctimas mortales, este sismo ya se sitúa entre los diez terremotos más mortíferos en la historia documentada de Colombia.
Pereira, una de las ciudades más afectadas
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha confirmado que las regiones más afectadas por el terremoto fueron Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, donde se registraron daños en ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales, sus respectivas capitales.
David Bisbal se encontraba en Colombia durante el terremoto
El cantante David Bisbal se encontraba en Colombia durante el terremoto que sacudió el país este lunes. El artista grabó el sismo desde un local en el que se encontraba con su familia.
Argentina ofrece ayuda a Colombia y expresa condolencias por víctimas del terremoto
El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció el envío de ayuda a Colombia y expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al país andino y que hasta el momento ha causado al menos 132 muertos.
«Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados», sostuvo el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de redes sociales.
Un niño de seis años, hijo de un alcalde colombiano, entre los fallecidos por el terremoto
Un niño de seis años, hijo de Leonel Valencia, alcalde del municipio de Bahía Solano, en el departamento del Chocó (oeste), falleció este lunes en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a gran parte de Colombia y que deja al menos 132 fallecidos.
El menor, llamado Mateo Valencia Valencia, murió luego de que el edificio donde se encontraba se desplomase como consecuencia del terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, también en el Chocó y a una distancia de más de 300 kilómetros de Bahía Solano, en la región del Pacífico.
EEUU anuncia más de 13 millones de euros de ayuda para atender la emergencia tras el terremoto en Colombia
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes que destinará más de 13 millones de euros a financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de daños, tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido horas antes a diversos puntos de Colombia.
«Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido hoy en diversas regiones de Colombia, la Administración Trump está comprometiendo 15,5 millones de dólares (unos 13,4 millones de euros) para financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto», ha señalado el Departamento de Estado estadounidense en un mensaje en redes.
El presidente de Colombia reporta que en Cali hay 188 personas desaparecidas
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha entregado este lunes por la noche un nuevo reporte de daños por el terremoto ocurrido a primera hora. El dirigente ha indicado que, por el momento, hay 188 personas desaparecidas en la capital del Valle del Cauca y que siguen adelantando las labores de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.
Búsqueda de desaparecidos en Colombia
Las primeras horas tras un terremoto son clave para tratar de encontrar bajo los escombros al máximo número de personas con vida. Por eso una de las cosas que más llama la atención durante las labores de rescate es el silencio sepulcral que se guarda para intentar escuchar las voces, golpes o cualquier otra señal procedente de personas atrapadas.
Última hora del terremoto en Colombia
Los equipos de rescate han pasado toda la noche tratando de buscar supervivientes del terremoto ayudados de perros y armando cadenas humanas para sacar los restos de los edificios derrumbados.
Toque de queda en Colombia
Los alcaldes de varias ciudades de Colombia como Pereira o Cali han decretado el toque de queda para evitar saqueos y facilitar las labores de socorro tras el terremoto que ha sacudido el país.
Colombia declara el desastre nacional
El Gobierno de Colombia ha declarado la situación de desastre nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado ya más de 100 muertos.
Dónde ha sido el terremoto de Colombia
Según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro ha tenido lugar a 5 kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros.
Número de muertos en Colombia
Según los primeros datos del Gobierno de Colombia, más de 110 personas han muerto este lunes a causa del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha confirmado además que el número de heridos supera ya el centenar y se han registrado daños en al menos 1.575 viviendas.
Última hora del terremoto en Colombia: sigue la búsqueda de supervivientes entre los escombros
Las autoridades mantienen activas las operaciones de rescate en las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia. Equipos especializados trabajan sin descanso en Cali, Pereira, Chocó y otras localidades para localizar a personas atrapadas bajo edificios derrumbados, mientras continúa la evaluación de daños en infraestructuras y viviendas.
Rescatistas se movilizan en Pereira tras el terremoto
Más de 200 especialistas en búsqueda y rescate trabajan ya en las zonas afectadas en Pereira por el terremoto, entre ellos bomberos desplazados desde otras ciudades, equipos USAR preparados para intervenir en estructuras colapsadas, policías especializados y unidades caninas.