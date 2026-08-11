La Verbena de la Paloma 2026: todo lo que debes saber sobre las fiestas más castizas de Madrid

Madrid sigue con sus fiestas más populares de verano, y si bien ya celebró las de San Cayetano (del 4 al 7 de agosto) y hoy mismo finalizan las de San Lorenzo que arrancaron el pasado sábado, ahora les toca el turno a la Verbena de la Paloma que es quizás la más esperada de todas por lo que representa para muchos madrileños, la Virgen de la Paloma.

Esta verbena se celebra en torno a la tradición de las Fiestas de la Paloma en pleno barrio de la Latina, que este año se dan entre el jueves 13 al domingo 16 de agosto. Cuatro días en los que las calles del barrio se llenan de música, gastronomía popular en la que no falta la tradicional limonada, concursos, chotis, mantones de manila, actividades infantiles y actos religiosos vinculados a una de las devociones más arraigadas de la capital ya que la Virgen de la Paloma aunque no es la patrona de Madrid, sí que para muchos es su «patrona popular», así que no puede faltar tampoco la ofrenda popular el 15 de agosto, cuando se celebra la Asunción, junto a una misa y como no, la bajada del cuadro de la Virgen que realizan los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. De este modo, si no quieres perderte nada, toma nota que este es todo el programa de la Verbena de la Paloma 2026.

Programa completo de la Verbena de la Paloma 2026

Este es el programa al completo de la Verbena de la Paloma 2026

Jueves 13 de agosto

00:00 horas: Salve a la Virgen de la Paloma a cargo de Manuel de Segura, en la plaza de la Paja.

11:00 a 12:30 horas: gran chocolatada castiza de La Paloma, organizada por la Asociación de Empresarios y Hosteleros de La Paloma, en la calle de Calatrava, del número 3 al 10.

gran chocolatada castiza de La Paloma, organizada por la Asociación de Empresarios y Hosteleros de La Paloma, en la calle de Calatrava, del número 3 al 10. 12:00 a 13:00 horas: carrera de sacos organizada por la Asociación de Empresarios y Hosteleros de La Paloma, en la calle del Mediodía Chica.

carrera de sacos organizada por la Asociación de Empresarios y Hosteleros de La Paloma, en la calle del Mediodía Chica. 12:00 a 16:00 y 18:00 a 21:00 horas: exhibición de organillo en Calatrava, 3. La actividad se mantendrá del 13 al 16 de agosto.

exhibición de organillo en Calatrava, 3. La actividad se mantendrá del 13 al 16 de agosto. 19:00 horas: talleres infantiles de pintura de abanicos y marionetas, en la plaza de la Paja.

talleres infantiles de pintura de abanicos y marionetas, en la plaza de la Paja. 19:00 a 00:00 horas: campeonatos de parchís y damas, en Cava Baja. Esta actividad se celebrará durante las cuatro jornadas.

campeonatos de parchís y damas, en Cava Baja. Esta actividad se celebrará durante las cuatro jornadas. 19:30 horas: concurso de chotis para un máximo de diez parejas, en la plaza de la Paja. Las inscripciones se abrirán media hora antes.

concurso de chotis para un máximo de diez parejas, en la plaza de la Paja. Las inscripciones se abrirán media hora antes. 20:00 horas: actuación castiza de Mari Pepa de Chamberí con el espectáculo «Viva La Paloma», en los Jardines de Las Vistillas.

actuación castiza de Mari Pepa de Chamberí con el espectáculo «Viva La Paloma», en los Jardines de Las Vistillas. 20:00 horas: actuación castiza de la agrupación El Orgullo de Madrid, en la plaza de la Paja.

actuación castiza de la agrupación El Orgullo de Madrid, en la plaza de la Paja. 21:00 horas: actuación de la Orquesta Tucán, en la plaza de la Paja.

actuación de la Orquesta Tucán, en la plaza de la Paja. 21:30 horas: concierto de Celtas Cortos, en los Jardines de Las Vistillas.

concierto de Celtas Cortos, en los Jardines de Las Vistillas. 22:00 a 23:00 horas: «El mariachi le canta a la Virgen», en Humilladero, 28. La actuación se repetirá del 13 al 16 de agosto.

«El mariachi le canta a la Virgen», en Humilladero, 28. La actuación se repetirá del 13 al 16 de agosto. 23:00 a 01:00 horas: sesión de DJ Lady Tupé, en los Jardines de Las Vistillas.

sesión de DJ Lady Tupé, en los Jardines de Las Vistillas. 23:00 y 00:15 a 01:00 horas: sesión de DJ Alberto Hache, en la plaza de la Paja.

Viernes 14 de agosto

00:00 horas: Salve a la Virgen de la Paloma a cargo de Elena Rodríguez Vidal, en la plaza de la Paja.

12:00 a 18:00 horas: IV Campeonato Internacional Castizo de Mus, organizado por ADELA, en Cava Baja y la plaza del Humilladero. Las parejas deberán inscribirse presencialmente a las 12:00 horas ante Casa Lucio, en Cava Baja, 35.

IV Campeonato Internacional Castizo de Mus, organizado por ADELA, en Cava Baja y la plaza del Humilladero. Las parejas deberán inscribirse presencialmente a las 12:00 horas ante Casa Lucio, en Cava Baja, 35. 13:00 a 14:00 horas: carrera de camareros organizada por la Asociación de Empresarios y Hosteleros de La Paloma, en la calle de Calatrava, del número 3 al 26.

carrera de camareros organizada por la Asociación de Empresarios y Hosteleros de La Paloma, en la calle de Calatrava, del número 3 al 26. 18:00 a 19:00 horas: carrera de tacones, en la calle de Calatrava, del número 3 al 26.

carrera de tacones, en la calle de Calatrava, del número 3 al 26. 19:00 horas: concurso infantil de trajes de chulapo, en la plaza de la Paja. Las inscripciones comenzarán media hora antes.

concurso infantil de trajes de chulapo, en la plaza de la Paja. Las inscripciones comenzarán media hora antes. 19:15 horas: pasacalles chulapo con charanga castiza de Mazo de Madrid, con salida desde la plaza de la Paja.

pasacalles chulapo con charanga castiza de Mazo de Madrid, con salida desde la plaza de la Paja. 19:30 horas: concurso de pasodoble, en la plaza de la Paja. Las inscripciones se realizarán desde media hora antes.

concurso de pasodoble, en la plaza de la Paja. Las inscripciones se realizarán desde media hora antes. 20:00 horas: actividad familiar Kpopstar, en los Jardines de Las Vistillas.

actividad familiar Kpopstar, en los Jardines de Las Vistillas. 20:00 horas: actuación de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, en la plaza de la Paja.

actuación de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, en la plaza de la Paja. 20:00 a 20:30 horas: toque de plena puertorriqueña, en la calle de Tabernillas, 15.

toque de plena puertorriqueña, en la calle de Tabernillas, 15. 21:00 horas: espectáculo Regreso a los 80, con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, en los Jardines de Las Vistillas.

espectáculo Regreso a los 80, con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, en los Jardines de Las Vistillas. 21:30 horas: espectáculo Regreso a los 90 con Eva Martí, en la plaza de la Paja.

espectáculo Regreso a los 90 con Eva Martí, en la plaza de la Paja. 23:00 a 02:00 horas: sesión de DJ Paulo, en los Jardines de Las Vistillas.

sesión de DJ Paulo, en los Jardines de Las Vistillas. 23:00 y 00:15 a 02:00 horas: sesión de DJ Pakito, en la plaza de la Paja.

Sábado 15 de agosto

00:00 horas: Salve a la Virgen de la Paloma a cargo de Mari Pepa de Chamberí, en la plaza de la Paja.

12:00 horas: entremés castizo, en la plaza de la Paja.

entremés castizo, en la plaza de la Paja. 12:45 horas: ofrenda floral a la Virgen en la fachada del Colegio La Salle-La Paloma, situado en los números 19 y 21 de la calle de la Paloma.

13:00 horas: misa solemne en la iglesia de la Virgen de la Paloma.

misa solemne en la iglesia de la Virgen de la Paloma. 13:00 horas: concurso de abanicos, en la plaza de la Paja.

concurso de abanicos, en la plaza de la Paja. 13:30 a 14:00 horas: concurso de mantones de Manila, en la plaza de la Paja.

14:15 horas: bajada del cuadro de la Virgen por el piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, en la iglesia de la Virgen de la Paloma.

19:30 horas: procesión de la Virgen de la Paloma, con salida desde la propia iglesia.

20:00 horas: actuación castiza de Olga María Ramos, en los Jardines de Las Vistillas.

actuación castiza de Olga María Ramos, en los Jardines de Las Vistillas. 20:00 horas: actividad familiar «Viaje al mundo espapirifáctico», en la plaza de la Paja.

actividad familiar «Viaje al mundo espapirifáctico», en la plaza de la Paja. 21:30 horas: concierto de DePol, en los Jardines de Las Vistillas.

concierto de DePol, en los Jardines de Las Vistillas. 21:30 horas: Fiesta Roneo Brunch, presentada por La Plazuela, en la plaza de la Paja.

Fiesta Roneo Brunch, presentada por La Plazuela, en la plaza de la Paja. 23:00 a 02:00 horas: sesión de DJ Boti On The Beat, en los Jardines de Las Vistillas.

sesión de DJ Boti On The Beat, en los Jardines de Las Vistillas. 23:00 y 00:15 a 02:00 horas: sesión de DJ Bea Miau by Vibra Mahou, en la plaza de la Paja.

Domingo 16 de agosto

00:00 horas: Salve a la Virgen de la Paloma a cargo de María Rodríguez Sanz, en la plaza de la Paja.

12:00 horas: vermú castizo, en la plaza de la Paja.

vermú castizo, en la plaza de la Paja. 13:00 horas: concurso infantil de beber en botijo, en la plaza de la Paja.

concurso infantil de beber en botijo, en la plaza de la Paja. 17:00 a 19:00 horas: vermú acompañado de una lectura de poesía, en la calle de Calatrava.

vermú acompañado de una lectura de poesía, en la calle de Calatrava. 17:00 a 19:00 horas: primera Fiesta Castiza del Agua de la calle de Calatrava.

primera Fiesta Castiza del Agua de la calle de Calatrava. 19:00 horas: concurso para adultos de beber en porrón, en la plaza de la Paja.

concurso para adultos de beber en porrón, en la plaza de la Paja. 19:00 a 19:45 horas: taller de plena puertorriqueña, en la calle de Tabernillas, 15.

taller de plena puertorriqueña, en la calle de Tabernillas, 15. 19:00 a 20:00 horas: reparto de limonada, en la calle de Calatrava.

19:30 horas: actuación conjunta de El Orgullo de Madrid y la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, en la plaza de la Paja.

actuación conjunta de El Orgullo de Madrid y la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, en la plaza de la Paja. 20:00 horas: actuación castiza de Elena Rodríguez, en los Jardines de Las Vistillas.

actuación castiza de Elena Rodríguez, en los Jardines de Las Vistillas. 20:45 horas: entrega de premios, en la plaza de la Paja.

entrega de premios, en la plaza de la Paja. 21:30 horas: concierto de Miss Caffeina, en los Jardines de Las Vistillas.

concierto de Miss Caffeina, en los Jardines de Las Vistillas. 21:30 horas: concierto de Karavana, en la plaza de la Paja.

concierto de Karavana, en la plaza de la Paja. 23:00 a 01:00 horas: sesión de DJ El Pulpo, en los Jardines de Las Vistillas.

sesión de DJ El Pulpo, en los Jardines de Las Vistillas. 23:00 y 00:15 a 01:00 horas: sesión de DJ Tama, en la plaza de la Paja.

Todos los conciertos de La Paloma 2026

Ya hemos visto el programa al completo, pero los conciertos siempre destacan así que para que los tengas todos bien recopilados y no te pierdas ni uno, ahora te los enumeramos al detalle:

Jueves 13, 21:30 horas : Celtas Cortos, en los Jardines de Las Vistillas.

: Celtas Cortos, en los Jardines de Las Vistillas. Jueves 13, 21:00 horas: Orquesta Tucán, en la plaza de la Paja.

Orquesta Tucán, en la plaza de la Paja. Viernes 14, 21:00 horas: Regreso a los 80, con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, en Las Vistillas.

Regreso a los 80, con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, en Las Vistillas. Viernes 14, 21:30 horas : Regreso a los 90 con Eva Martí, en la plaza de la Paja.

: Regreso a los 90 con Eva Martí, en la plaza de la Paja. Sábado 15, 21:30 horas: DePol, en los Jardines de Las Vistillas.

DePol, en los Jardines de Las Vistillas. Sábado 15, 21:30 horas: Fiesta Roneo Brunch, presentada por La Plazuela, en la plaza de la Paja.

Fiesta Roneo Brunch, presentada por La Plazuela, en la plaza de la Paja. Domingo 16, 21:30 horas : Miss Caffeina, en los Jardines de Las Vistillas.

: Miss Caffeina, en los Jardines de Las Vistillas. Domingo 16, 21:30 horas: Karavana, en la plaza de la Paja.

Cómo llegar a la Verbena de la Paloma

Si deseas celebrar la Verbena de la Paloma, lo mejor es coger el metro, con las estaciones de La Latina y Puerta de Toledo, ambas de la línea 5, como las más cercanas ya que desde cualquiera de ellas se puede llegar caminando a los lugares centrales de las fiestas como la plaza de la Paja, Las Vistillas y la iglesia de la Virgen de la Paloma. También es posible acceder a pie desde la Plaza Mayor, la Puerta del Sol o el Madrid de los Austrias.

El origen de las Fiestas de la Virgen de la Paloma

El origen de esta devoción se remonta a 1787, cuando unos niños encontraron un lienzo de la Virgen de la Soledad entre muebles y objetos abandonados. Andrea Isabel Tintero, conocida habitualmente como Isabel Tintero, les entregó unas monedas para quedarse con la pintura, la limpió, la enmarcó y la colocó en el portal de su vivienda. La imagen comenzó a atraer a numerosos vecinos y la creciente devoción propició primero la construcción de una capilla y, posteriormente, la del templo actual.

La participación de los bomberos surgió cuando los vecinos solicitaron ayuda al cercano parque de Puerta de Toledo para descolgar el cuadro antes de la procesión. Tras la Guerra Civil, la imagen llegó a ser trasladada en un vehículo del cuerpo porque la antigua carroza había quedado destruida. Aquella colaboración terminó convertida en una tradición que se repite cada 15 de agosto y que constituye uno de los momentos más reconocibles y emotivos de la Verbena de la Paloma.