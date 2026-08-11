Es oficial: la AEMET confirma lluvias y nubosidad el día del eclipse en estas zonas de España

La AEMET confirma lluvias y nubosidad el día del eclipse en estas zonas de España, es oficial. El tiempo en estas zonas de España puede estar marcado por unas nubes que harán que ver el eclipse se convierte en una auténtica pesadilla. La peor de las previsiones del tiempo posibles, está ya en marcha y puede convertirse en el fin del sueño de ver a la luna abrazar al sol en pleno día. En estos días en los que el tiempo no nos da una tregua, podría acabar con el espectáculo del año antes de que empiece.

Este verano estamos viendo llegar unas olas de calor que se han convertido en un problema para todos aquellos que quieren hacer actividades al aire libre o simplemente disfrutar del verano. Con unas temperaturas que no dejan de subir lo que nos estará esperando es un destacado cambio de ciclo que puede convertirse en un problema. Lo que nos espera después de este aumento continuado de las temperaturas puede ser una temporada de lluvias que empezaría en el peor de los momentos posibles. La AEMET confirma la llegada de nubosidad en estas zonas de España.

La previsión del tiempo de la AEMET confirma lluvias

Es importante estar preparados para una serie de cambios que pueden acabar complicando un poco más unas cifras que, sin duda alguna, nos sumergirán en lo peor de esta temporada. Las altas temperaturas pueden convertirse en un problema que acabará siendo el que nos marcará de cerca.

Los expertos de la AEMET pueden confirmar lluvias y hacerlo de tal forma que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de poner en práctica en estos días un cambio de tendencia que, hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado. Esperamos el 12 de agosto desde hace mucho tiempo y lo hemos hecho de tal forma que nadie hubiera imaginado esta previsión del tiempo.

De un verano de estabilidad en el que todo puede ser posible, a unas cifras que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Este tiempo del eclipse, del día más importante del año, en especial, cuando acabará siendo total en algunos puntos del país, puede acabar siendo una auténtica pesadilla con unas cifras que no se corresponden a la realidad.

La AEMET confirma lluvias y nubosidad el día del eclipse

Confirma la AEMET lluvias y nubosidad en el día del eclipse en un comunicado oficial que pone los pelos de punta. Lo que puede pasar en estas próximas horas provocará que muchas personas se desplacen para intentar ver el eclipse de la mejor manera posible.

Tal y como explican desde la AEMET: «Se prevé que el día del eclipse el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica, así como en zonas del litoral gallego y de Alborán, se prevé que predominen los cielos nubosos. No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y en el tercio oriental peninsular, pudiendo interferir localmente en la visualización del eclipse. Esta nubosidad es más probable y podría traer consigo alguna tormenta o chubasco, en zonas de los Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás, no se prevén precipitaciones. En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto. Además, la visibilidad podría verse reducida por la presencia de calima ligera en el mar de Alborán, extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura».

Siguiendo con la misma explicación: «Se prevé que el día del eclipse el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica, así como en zonas del litoral gallego y de Alborán, se prevé que predominen los cielos nubosos. No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y en el tercio oriental peninsular, pudiendo interferir localmente en la visualización del eclipse. Esta nubosidad es más probable y podría traer consigo alguna tormenta o chubasco, en zonas de los Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás, no se prevén precipitaciones. En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto. Además, la visibilidad podría verse reducida por la presencia de calima ligera en el mar de Alborán, extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura».