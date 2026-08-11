Jorge Rey coincide con la AEMET sobre el domo de calor: «La semana del 10 al 16 de agosto será más cálida de lo que ya es de normal»

La semana del 10 al 16 de agosto va a ser más cálida de lo normal, Jorge Rey y la AEMET coinciden sobre el domo de calor. Será mejor que no empecemos a preparar para lo peor que puede llegar en unas fechas en las que el tiempo se convertirá en un problema. Estaremos muy pendientes de este cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia.

En estas fechas en las que cada detalle puede acabar convirtiéndose en el eje central de estos cambios que quizás nunca hubiéramos imaginado. Es hora de saber qué nos estará esperando en unos días en los que el calor acabará siendo uno de los grandes protagonistas de estos días. Será el momento de conocer lo que puede pasar en breve, en unas fechas señaladas del mes de agosto en las que cada pequeño gesto cuenta. Este aumento o descenso de las temperaturas se puede convertir en una auténtica pesadilla para todos. Es hora de saber qué pasará con unas cifras de agosto en las que todo puede ser posible y hace coincidir a Jorge Rey y a la AEMET.

Será más cálida de lo normal esta semana

Recordamos esta semana de agosto por ser la de las vacaciones de media España o con unas cifras que pueden ponernos los pelos de punta. Sobre todo, si tenemos en cuenta que vamos a estar muy pendientes de unos cambios que pueden convertirse en un problema mayor.

Lo que nos estará esperando en estas jornadas es una situación que nos sumerge en lo peor de unas cifras que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo los que nos lanzarán a por un nuevo aparato de aire acondicionado o en busca de un lugar de vacaciones más fresquito. Estos días en los que tocará saber qué pasa con un tiempo que no parece que nos quiera dar un respiro, sino todo lo contrario.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este tiempo que tenemos por delante, puede seguir hasta este día mostrando un calor que puede ser histórico.

Coincide Jorge Rey con la AEMET sobre el domo de calor

El domo de calor ha hecho coincidir a un Jorge Rey que se pone a la misma altura que la AEMET, ambos, tienen muy claro lo que nos estará esperando en estos días que en agosto puede convertirse en una auténtica pesadilla. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que podría pasar en breve.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, el día comenzará con cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia general a despejar. Esta nubosidad podría ser más persistente en litorales de Galicia, el Cantábrico y Alborán, donde se podrán dar brumas y nieblas costeras. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en montañas del norte peninsular y en el tercio oriental, donde se podría dar alguna tormenta o chubasco, más probable en el Pirineo oriental y zonas aledañas, donde pueden ser fuertes, ir con granizo y rachas de viento muy fuertes. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posible calima ligera en Alborán y en el este de Canarias. Las temperaturas máximas ascenderán en las mitades occidental y norte peninsulares, de forma localmente notable en el Cantábrico oriental, con descensos en el Estrecho y pocos cambios en el resto. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares y zonas de la meseta norte, sin descartar en el Miño. Podrán rebasar los 40 en el Guadalquivir. Mínimas en aumento en el centro norte y noroeste peninsular y con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes en el Pirineo oriental y zonas aledañas. Temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, meseta sur, nordeste peninsular, alto Ebro y en el entorno del río Miño. Soplará alisio en Canarias con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del norte en los litorales de Galicia. Viento flojo en el resto, predominando la componente este en Baleares y vertiente mediterránea, la norte en Galicia y Cantábrico y la oeste en el resto».