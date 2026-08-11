El vídeo viral de David Bisbal en pleno terremoto de Colombia

El pasado lunes 10 de agosto, el mundo se paralizó y puso sus ojos en Colombia, y todo como consecuencia de un terremoto de magnitud 7.4 que azotó al país. Como consecuencia, se han producido decenas de muertos y, de hecho, muchas personas aún están siendo buscadas, por lo que la cifra podría llegar a aumentar considerablemente. David Bisbal, uno de nuestros artistas más reconocidos en todo el mundo, se encontraba en Bogotá, por lo que pudo vivir en primera persona este terremoto. Hay que tener en cuenta que, en los últimos días, el almeriense ha disfrutado de la ciudad junto a su familia. Es más, se mostró profundamente agradecido por las muestras de afecto recibidas: «Colombia siempre me ha tratado con un cariño inmenso». Y añadió: «Pasear por Bogotá, compartir estos momentos con mi familia, volver a sentir el cariño de la gente… me ha recordado por qué siempre me siento tan feliz aquí».

Aun con esa felicidad, no se libró de ser testigo directo de ese terremoto que ha marcado un punto de inflexión en la historia de Colombia. El artista se encontraba en su alojamiento en Bogotá cuando el suelo comenzó a temblar con violencia. Sin parar la grabación, enfocó a las lámparas, que se movían de un lado a otro mientras, de fondo, se escuchaba la alarma sísmica de la ciudad. Una escena que compartió en sus historias de Instagram y que, como era de esperar, no tardó en hacerse viral. Y todo porque captó el momento exacto en el que se produjo este terremoto y, por ende, también pudimos ser testigos de la reacción que tuvo en esos instantes de tensión, preocupación e, incluso, miedo.

«Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío… Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para», se le escucha decir, con la voz entrecortada. A pesar de la angustia que debió sentir, David Bisbal quiso mantener la calma para documentar lo que estaba ocurriendo.

Cuando el temblor cesó, no dudó un solo segundo en bajar a la calle, y todo por temor a que hubiese una réplica. «Al final, todo bien. Bajé por si se producía una réplica y me dijeron que ya estaba todo bien», relató con posterioridad, y todo para tranquilizar a sus seguidores. Pero la reacción del almeriense no se trató de calmar a quienes se preocupaban por su estado, sino que quiso compartir una imagen con los números de emergencia de Colombia.

Por lo tanto, con ese gesto, demostró que, en esos instantes, no solamente pensó en su seguridad, sino también en la de ayudar en todo lo posible a ese país que siempre le ha tratado con un cariño inmenso. Horas después del seísmo, David Bisbal decidió compartir historias sobre su participación como jurado en Operación Triunfo Estados Unidos, por la que, temporalmente, tuvo que instalarse en Colombia. Con este gesto, de forma indirecta, confirmaba que se encontraba en buen estado y que el terremoto, para él, no fue más que un gran susto.