El emotivo reencuentro entre Rosa López y David Bisbal: «Qué bonito verte siempre»

Años después de compartir una de las etapas más bonitas y espectaculares de sus carreras profesionales, Rosa López y David Bisbal han vuelto a encontrarse. Debemos recordar que ambos se conocieron en la primera edición de Operación Triunfo. Este programa no solamente marcó un gran punto de inflexión en sus trayectorias, sino que hizo posible que surgiera una amistad entre ellos que ha ido manteniéndose con el paso del tiempo. Recientemente, sus caminos han vuelto a cruzarse en un festival celebrado en Cádiz. Como era de esperar, este reencuentro entre ambos artistas andaluces quedó grabado en un vídeo. Así pues, hemos podido ser testigos de cómo Rosa López y David Bisbal, en cuanto se vieron, no dudaron un solo segundo en fundirse en un gran abrazo.

Con posterioridad, compartieron un rato juntos mientras sus respectivos equipos también tuvieron la ocasión de conocerse personalmente. Debemos tener en cuenta que fue la propia Rosa López la encargada de compartir, a través de sus redes sociales, el vídeo del momento exacto en el que su camino y el de su ex compañero de la primera edición de Operación Triunfo volvieron a cruzarse. Con posterioridad, la de Granada no tuvo reparos a la hora de hacer hincapié en la oportunidad que tuvieron para disfrutar de tiempo juntos, que aprovecharon para hablar y recordar grandes momentos de sus vidas.

Todo sobre el emotivo reencuentro de Rosa López y David Bisbal

La granadina no tardó en escribir lo siguiente en la publicación realizada en su perfil de Instagram: «Qué alegría siempre encontrarnos», asegurando que le había gustado mucho que «nuestros equipos también pudieran conocerse y saludarse». De este modo, hizo saber que David Bisbal está «rodeado de gente increíble, como es él, y eso se nota».

Después de ese encuentro, los dos pudieron disfrutar de «nuestro ratito… hablando, riéndonos y poniéndonos al día». Un post en la mencionada red social que terminaba con un emotivo mensaje hacia el que fue uno de sus grandes compañeros en la primera edición de Operación Triunfo: «Te quiero mucho, David. Qué bonito verte siempre».

Como era de esperar, el almeriense no quiso dejar pasar la ocasión de pronunciarse públicamente sobre ese reencuentro. De esta forma, el artista compartió un vídeo en el que recopilaba varios de los momentos vividos durante el festival y, evidentemente, entre ellos se encontraba su reencuentro con la primera ganadora de la historia de Operación Triunfo.

De esta forma, David Bisbal no solamente recordó los primeros años de amistad con Rosa López, sino también lo que significaba para él el hecho de volver a coincidir con ella tanto tiempo después: «¡Qué alegría ver a mi Rosa! De verdad lo voy a decir con el corazón. (…) Ella es una mujer intacta de corazón desde el principio, desde la primera vez que la conocí en la feria de Atarfe, Granada».

Rosa López no dudó un solo segundo en responder a estas palabras: «Qué decirte, mi Davilete… Eres muy grande, mi niño, y un profesional como la copa de un pino, pero más grande aún es ese corazón gigante que tienes». Acto seguido, fue mucho más allá: «Estos pequeños ratitos de reencuentro son vitamina pura para el alma. Qué alegría siempre coincidir contigo. Te quiero mucho, mi niño».