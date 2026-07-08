David Bisbal, emocionado tras su regreso a ‘Operación Triunfo’: «Empieza una etapa muy especial para mí»

A lo largo de la historia de la música, hemos tenido la oportunidad de ver cómo muchas estrellas de la industria han dado sus primeros pasos en un talent musical. Un importante trampolín que, en el mejor de los casos, les ha ayudado a tener visibilidad y a compartir su talento con el mundo. Si hablamos de carácter nacional, una de las mayores estrellas es, sin lugar a duda, David Bisbal. El cantante almeriense, de 47 años, se dio a conocer en nuestro país gracias a su paso por Operación Triunfo, en el 2001. Una aventura que no ganó, pero sí le otorgó el éxito, el cariño y el apoyo del público.

De ese momento ya han pasado 25 años, pero quién le iba a decir a Bisbal que, tantos años después, terminaría siendo jurado del concurso musical que le vio nacer. Y es que, tal y como él mismo ha contado en sus redes sociales, debutará este martes, 8 de julio, en Operación Triunfo USA. Pues, se trata de la primera adaptación del formato en Estados Unidos de la mano de Telemundo. Así pues, completamente emocionado, ha querido compartir una publicación muy personal en sus redes sociales.

David Bisbal se sincera: «Sé lo que significa estar ahí, delante del jurado»

«Hoy empieza una etapa muy especial para mí», comienza escribiendo. «He querido recordar en este vídeo todas aquellas veces en las que, hace casi 25 años, yo estaba al otro lado: siendo valorado por un jurado en el primer programa de la historia de Operación Triunfo en España», ha comentado. Pues, ha compartido un vídeo en el que se le puede ver, mucho más joven, siendo valorado en el programa por los miembros del jurado.

«Y hoy, tantos años después, la vida me regala la oportunidad de volver a ese lugar donde nací artísticamente, pero desde otro sitio: como jurado de Operación Triunfo USA en su primera edición en Estados Unidos», ha contado. Y es que, el cantante sabe perfectamente lo que se siente cuando te valoran y juzgan tu actuación en pleno directo televisivo. Por ello, ha confesado que simpatizará bastante con los participantes.

«Me emociona muchísimo formar parte de este estreno histórico, en un país enriquecido por tantos talentos y tantas culturas de Latinoamérica. Sé lo que significa estar ahí, delante del jurado, con sueños, nervios, ilusión y ganas de demostrar quién eres», ha escrito. «Por eso intentaré vivir esta experiencia con respeto, cariño, honestidad y mucha responsabilidad», indica. Y es que formar parte del programa que le ayudó a darse a conocer y que siempre formará parte de él le da mucha ilusión. «Gracias a @telemundo por invitarme a formar parte de esta nueva etapa. Espero que disfrutemos juntos de este camino y que acompañemos a todos los participantes como se merecen», concluye.