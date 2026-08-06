COOL localiza el yate de Fernando Alonso cerca de Mónaco antes de su vuelta a la competición

Fernando Alonso ha vuelto a dejarse ver disfrutando del Mediterráneo. Hemos pillado al bicampeón del mundo de Fórmula 1 a bordo de su espectacular catamarán 60 Sunreef Power Eco, fondeado frente a la playa de Saint-Laurent, en la localidad francesa de Èze, uno de los rincones más exclusivos y discretos de la Costa Azul, situado entre Niza y el Principado de Mónaco. La ubicación no es casual. Saint-Laurent es una pequeña bahía de aguas cristalinas muy frecuentada por propietarios de embarcaciones de lujo que buscan tranquilidad lejos de los puertos más concurridos de Mónaco o Saint-Jean-Cap-Ferrat. Además, se encuentra a apenas unos minutos por mar de Montecarlo, donde Fernando Alonso mantiene su residencia desde hace años.

Las imágenes muestran el yate fondeado frente a la costa, entre la Plage de Saint-Laurent y la Plage des Pissarelles, un enclave rodeado de acantilados y vegetación mediterránea que ofrece privacidad y unas condiciones ideales para pasar una jornada en el mar. La zona también se encuentra muy próxima al exclusivo Cap Estel, uno de los hoteles más lujosos de la Riviera francesa, habitual punto de encuentro de grandes fortunas y celebridades.

El protagonista de las imágenes es el 60 Sunreef Power Eco, un catamarán valorado en alrededor de cinco millones de euros que representa una nueva generación de embarcaciones de lujo, donde la sostenibilidad tiene un papel protagonista. Su diseño destaca por la integración de paneles solares en distintas superficies del casco y de la superestructura, una solución que permite generar parte de la energía necesaria para alimentar los sistemas eléctricos del barco y reducir el consumo de combustible.

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Fernando Alonso encargó esta embarcación al astillero polaco Sunreef Yachts en 2021, participando personalmente en su configuración y personalización. El proyecto refleja la apuesta del piloto por una navegación más eficiente sin renunciar al lujo ni al confort.

Tecnología y comodidad a bordo

El 60 Sunreef Power Eco cuenta con una eslora de 18,3 metros y más de 10 metros de manga, unas dimensiones que proporcionan una gran estabilidad y permiten distribuir amplios espacios tanto en el interior como en las cubiertas exteriores. Dispone de motores eléctricos, un avanzado sistema de baterías y climatización de bajo consumo, con el objetivo de ofrecer una navegación silenciosa, con menos vibraciones y una menor huella ambiental.

En el exterior sobresalen la gran plataforma de baño situada en la popa, varias zonas de descanso y un amplio flybridge equipado con tumbonas y espacio para reuniones al aire libre. El interior puede configurarse con una suite principal, varios camarotes para invitados, salón panorámico y acabados completamente personalizados.

Un refugio a pocos minutos de Mónaco

La elección de la bahía de Saint-Laurent tampoco resulta sorprendente. Su cercanía con Mónaco permite llegar en pocos minutos de navegación desde el puerto de Montecarlo, mientras que su menor afluencia de embarcaciones ofrece una privacidad muy apreciada por deportistas de élite y grandes empresarios.