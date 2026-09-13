Los entrenadores expertos coinciden: para endurecer las piernas «las sentadillas son el ejercicio más completo»

Mover el cuerpo de manera regular es fundamental para mantener una buena salud física y mental. La actividad física ayuda a mejorar la circulación, aumentar la energía, fortalecer músculos y articulaciones, y prevenir enfermedades relacionadas con el sedentarismo. Incluir ejercicios funcionales en la rutina, especialmente aquellos que activan grandes grupos musculares, como las sentadillas, es una forma sencilla de mantenerse saludable sin necesidad de equipamiento complejo.

Se trata de un movimiento básico que imita acciones cotidianas como sentarse y levantarse. Practicarlas con frecuencia permite mejorar la movilidad general del cuerpo y desarrollar una base sólida de fuerza y estabilidad. Las sentadillas son un ejercicio fundamental que consiste en flexionar las rodillas y la cadera mientras se mantiene la espalda recta, activando principalmente los músculos de las piernas y los glúteos. Según un estudio de la Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología, la sentadilla reproduce un patrón motor en los miembros inferiores muy similar a muchas acciones deportivas, tales como saltar o correr. Por ello, es un ejercicio muy utilizado en la preparación física de atletas y deportistas.

Sentadillas para endurecer las piernas

Su versatilidad las convierte en un movimiento accesible para todo tipo de personas, desde principiantes hasta deportistas avanzados. Entre sus beneficios más destacados se encuentran el fortalecimiento muscular, la mejora del equilibrio, el aumento de la resistencia, la activación del core y la prevención de lesiones al reforzar la musculatura que sostiene la columna.

Existen numerosos tipos de sentadillas: clásicas, con salto, sumo, búlgaras, isométricas o con peso, cada una con objetivos distintos.

Además de englobar principalmente los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales, las sentadillas activan otros músculos que participan en la estabilidad y el control del movimiento. Incorporarlas de forma regular a un entrenamiento puede aportar diferentes beneficios, siempre que se realicen con una técnica adecuada y una carga acorde al nivel de cada persona.

Los beneficios de las sentadillas para fortalecer las piernas

Ayudan a ganar masa muscular

Uno de los principales beneficios de las sentadillas es que pueden contribuir al aumento de masa muscular en las piernas y los glúteos. Al tratarse de un ejercicio multiarticular, involucran varios grupos musculares al mismo tiempo.

Cuando se utilizan cargas progresivas y se acompaña el entrenamiento con una alimentación adecuada y suficiente descanso, las sentadillas pueden formar parte de un programa orientado a la hipertrofia muscular.

Fortalecen los cuádriceps

Los cuádriceps, ubicados en la parte frontal del muslo, tienen un papel fundamental durante la extensión de la rodilla. Las sentadillas los someten a un estímulo importante, especialmente cuando se realizan con una amplitud de movimiento adecuada.

Unos cuádriceps fuertes ayudan a mejorar la capacidad para realizar movimientos cotidianos y diferentes actividades deportivas.

Fortalecen los glúteos

Las sentadillas también son un ejercicio muy utilizado para fortalecer y desarrollar los glúteos. Estos músculos participan activamente en la extensión de la cadera y contribuyen a estabilizar la pelvis.

La activación de los glúteos puede variar según factores como la profundidad de la sentadilla, la posición de los pies y la técnica utilizada.

Mejoran la fuerza de las piernas

Practicar sentadillas de manera constante permite trabajar la fuerza del tren inferior. Esto puede facilitar acciones como subir escaleras, levantarse de una silla, correr, saltar o cargar objetos.

Para seguir progresando, es posible aumentar gradualmente la resistencia, modificar las variantes del ejercicio o trabajar diferentes rangos de repeticiones.

Trabajan varios músculos al mismo tiempo

Otro de los grandes beneficios de las sentadillas es que no se limitan a un solo músculo. Además de cuádriceps y glúteos, participan los isquiotibiales, aductores, pantorrillas y músculos del tronco, que ayudan a mantener una postura estable.

«El objetivo principal es el acondicionamiento de los músculos extensores de la rodilla y de la cadera y se considera un ejercicio de cadena cinética cerrada», asegura el estudio de la Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología. Por esta razón, se consideran un ejercicio compuesto y pueden ser una herramienta eficiente dentro de una rutina de fuerza.

Mejoran la estabilidad y el equilibrio

Para realizar una sentadilla correctamente es necesario controlar la posición de los pies, las rodillas, la cadera y el tronco. Este trabajo coordinado puede ayudar a desarrollar una mayor estabilidad corporal.

Las variantes realizadas con el propio peso son especialmente útiles para aprender el patrón de movimiento antes de incorporar cargas externas.

Ayudan a mejorar los movimientos cotidianos

La sentadilla reproduce un patrón de movimiento que aparece en numerosas actividades diarias, como sentarse y levantarse. Fortalecer los músculos involucrados puede hacer que estos movimientos resulten más eficientes.

Por eso, no es un ejercicio reservado exclusivamente para quienes buscan desarrollar masa muscular o mejorar su rendimiento deportivo.

Consejos para hacer sentadillas correctamente

Para aprovechar los beneficios de las sentadillas y reducir el riesgo de realizar el movimiento de forma incorrecta, conviene tener en cuenta algunos aspectos: