Es el fruto típico del otoño en España, pero poca gente les saca partido en la cocina: 5 recetas con castañas fáciles y aptas para principiantes

Octubre y noviembre son los meses predilectos de la castaña. En Galicia se celebra el magosto, en Asturias se preparan con leche y en cualquier mercado se venden a granel. Aun así, las recetas con castañas siguen siendo una asignatura pendiente en muchas casas, donde el fruto se queda en el aperitivo de la tarde. Y si nos asinceramos, esto es una pena.

Seguramente parte del problema está en la mala fama que arrastra. Pelarlas lleva tiempo, la piel interior se resiste y no siempre queda claro si se deben cocer, asar o triturar. Pero hay preparaciones que requieren poco más que un horno, una olla y media hora libre.

Cinco recetas con castañas fáciles para aprovechar el fruto del otoño

Estas son cinco opciones pensadas para quien cocina con castañas por primera vez. Hay dos saladas, una de acompañamiento y dos dulces, y ninguna exige técnicas complicadas.

Desde luego, en todas se pueden usar castañas ya cocidas o envasadas al vacío, que se venden peladas en la mayoría de supermercados y ahorran el paso más pesado.

1. Castañas asadas al horno

Es la receta más básica y la mejor forma de empezar. Solo hace falta un corte en la cáscara para que el vapor salga y la castaña no reviente en el horno. El resultado es el mismo que el de los puestos callejeros, pero en casa y en unos 30 minutos.

Para esta receta basta con tener a mano lo siguiente:

500 g de castañas.

Un poco de agua.

Sal (opcional).