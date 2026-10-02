Tarta de calabaza con leche condensada: receta fácil y cremosa

Cuando llega el otoño y los mercados se llenan de hortalizas de tonos naranjas intensos, la cocina se rinde al encanto indiscutible de la calabaza. Lejos de quedar relegada únicamente a cremas saladas o guisos tradicionales, esta pulpa dulce ofrece una textura sedosa que encaja de maravilla en la repostería casera más reconfortante. Al combinarla con el toque lácteo y azucarado de la leche condensada, conseguimos un postre de consistencia cremosa capaz de conquistar hasta al paladar más exigente. Si te apasiona aprovechar la versatilidad de este ingrediente untuoso en la cocina dulce, seguro que disfrutas explorando opciones igual de golosas como la clásica Tarta de leche condensada, perfecta para endulzar cualquier tarde fría de fin de semana.

Ingredientes

400 gramos de puré de calabaza asada y bien escurrida

370 gramos de leche condensada

3 huevos camperos grandes

150 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

50 gramos de maicena o almidón de maíz

1 cucharadita de canela en polvo

Media cucharadita de jengibre molido

Una pizca de nuez moscada rallada

1 base de masa quebrada o galleta para el fondo

Cómo hacer tarta de calabaza con leche condensada paso a paso

Precalienta el horno a 180 grados centígrados y extiende la base de masa quebrada sobre un molde redondo desmontable, pinchando la superficie con un tenedor para que no suba de forma irregular durante el horneado previo. Hornea la base sola durante unos diez minutos para asegurarte de que quede crujiente antes de incorporar el relleno húmedo. Bate en un bol amplio el puré de calabaza junto con la leche condensada hasta obtener una mezcla fina y completamente libre de grumos. Incorpora los huevos uno a uno sin dejar de remover con las varillas, y añade a continuación la nata líquida, la maicena y las especias elegidas. Vierte esta crema homogénea sobre la base de masa ya templada y alisa la superficie con ayuda de una espátula de silicona. Hornea el conjunto a 170 grados durante unos 45 o 50 minutos hasta que la superficie esté firme al tacto pero mantenga una ligera oscilación en el centro.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto de esta tarta radica en eliminar toda el agua posible de la calabaza tras asarla en el horno; si la pulpa queda demasiado húmeda, la crema final perderá consistencia. Al igual que ocurre al preparar postres untuosos donde se busca una textura de pastelería profesional, puedes inspirarte en texturas similares revisando ideas como la Tarta de queso philadelphia y leche condensada para controlar los tiempos de reposo.

Variantes de la receta

La versatilidad de la calabaza permite jugar con la despensa según los ingredientes que tengas a mano o el tipo de textura que busques en cada momento. Puedes prescindir de la base de masa horneada y transformar la receta en un flan denso y cremoso si prefieres un formato directo al molde.

Para quienes prefieren explorar alternativas frutales con esa misma base azucarada y cremosa sin renunciar al toque casero, resulta muy interesante ojear propuestas tan refrescantes como la Tarta de fresas con leche condensada, ideal para cuando cambia la temporada de producto fresco.

Con qué acompañar tarta de calabaza con leche condensada

Un trozo de esta tarta densa y especiada pide a gritos un contraste fresco que aligere el bocado en el paladar. Un buen copete de nata montada ligeramente azucarada o un yogur griego bien frío potencian las notas cálidas de la canela. Si prefieres la compañía de una buena bebida caliente, un café con leche espumoso o un té negro aromatizado con especias redondean una merienda otoñal de diez.

Cómo conservar tarta de calabaza con leche condensada

La presencia de huevo, nata y calabaza en el relleno exige guardar la tarta siempre dentro de la nevera una vez que se haya enfriado por completo a temperatura ambiente. De esta forma, mantendrá su textura untuosa y su sabor intactos durante tres o cuatro días, ganando incluso matices más profundos con el reposo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos (incluyendo horneado)

Porciones: 10 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería tradicional de temporada

Tipo de comida: Postre o merienda reconfortante

Calorías totales: 2850 kcal (aproximadamente 285 kcal por porción)