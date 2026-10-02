Tarta de pistacho y chocolate blanco: receta cremosa y elegante

Hay combinaciones en la repostería casera que descubres casi por casualidad y que se convierten automáticamente en tu recurso favorito cuando quieres impresionar sin pasar horas metido en la cocina. Combina frutos secos con la dulzura cremosa del chocolate blanco, será un auténtico flechazo culinario. Lograr ese equilibrio exacto entre la textura untuosa y el crujiente de la base requiere atreverse a jugar en los fogones y perderle el miedo a ingredientes que a veces parecen reservados solo para pastelerías de escaparate. Si te apetece indagar en esa misma línea de postres donde la suavidad láctea se enriquece con matices golosos, te recomendamos echar un vistazo a clásicos infalibles como la Tarta chocolate blanco y galletas cuando busques un acierto seguro para cualquier celebración familiar.

Ingredientes

200 gramos de galletas tipo María o digestive

80 gramos de mantequilla sin sal previamente derretida

250 gramos de chocolate blanco de buena calidad

150 gramos de pasta pura de pistacho o pistachos tostados sin sal bien triturados

400 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

200 mililitros de leche entera

2 sobres de cuajada en polvo

Pistachos picados para decorar la superficie

Cómo hacer tarta de pistacho y chocolate blanco paso a paso

Tritura las galletas a mano o en procesador, y júntalas con mantequilla derretida para conseguir un efecto de tierra húmeda. Aplasta bien la anterior base en un molde desmontable de tarta. En un cazo calienta un poco la leche y la nata y agrega el chocolate blanco en trozos y la pasta de pistachos. Derrite sin parar de remover. En leche fría disuelve bien los sobres de cuajada, echa en el cazo del chocolate y no dejes de remover mientras mezclas. Retira cuando espese y échalo sobre la base de galleta fría. Cuando se haya templado, mete en la nevera unas horas. Mejor de un día para otro.

Trucos para que salga perfecto

Conseguir un corte limpio y una textura verdaderamente cremosa depende en gran medida de utilizar una pasta de pistacho de calidad y evitar que la mezcla hierva con fuerza tras añadir la cuajada.

Si dispones de poco tiempo pero no quieres renunciar a un acabado de pastelería, puedes revisar opciones inspiradas en el mundo de las Chocolate blanco recetas rápidas para ajustar los tiempos de cuajado sin perder elegancia en la mesa.

Variantes de la receta

Este tipo de elaboraciones frías aceptan variaciones muy interesantes si te apetece explorar otros perfiles de sabor dentro de la repostería fina. Puedes sustituir la mitad de la pasta de pistacho por avellana tostada o incorporar matices herbáceos muy sofisticados siguiendo la línea de propuestas tan aromáticas como la Tarta de te matcha y chocolate blanco, logrando así un juego cromático en tonos verdes que dejará a todos tus invitados boquiabiertos.

Con qué acompañar tarta de pistacho y chocolate blanco

La riqueza de esta tarta pide contrastes ligeros que limpien el paladar entre cucharada y cucharada. Un hilo fino de sirope de frutos rojos ligeramente ácidos o unas frambuesas frescas dispuestas alrededor de la porción equilibran de maravilla el dulzor lácteo del chocolate blanco.

Cómo conservar tarta de pistacho y chocolate blanco

La presencia de nata y chocolate exige mantener la tarta siempre refrigerada dentro de un recipiente hermético o bien cubierta con una campana de cristal para evitar que absorba olores extraños de la nevera. Se conservará en óptimas condiciones durante tres o cuatro días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos (más tiempo de frigorífico)

Porciones: 10 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería creativa y moderna

Tipo de comida: Postre o merienda de celebración

Calorías totales: 3400 kcal (aproximadamente 340 kcal por porción)