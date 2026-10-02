Donuts de Halloween caseros: receta fácil y divertida

Llega el otoño y con él esa irresistible tentación de encender el horno para mancharse las manos de harina mientras en la calle sopla el viento frío. Preparar meriendas temáticas se ha convertido en toda una tradición cuando se acerca la noche de los difuntos, y pocas cosas triunfan tanto en una mesa terrorífica como unos buenos bollos glaseados decorados para la ocasión. Si te apasiona la repostería creativa y buscas inspiración más allá de las clásicas galletas, puedes echar un vistazo a otras ideas divertidas como los Dulces caseros de Halloween para completar tu tarde de cocina.

Ingredientes

250 gramos de harina de trigo común

10 gramos de levadura química o polvo para hornear

80 gramos de azúcar blanco

1 huevo campero de tamaño medio

120 mililitros de leche entera

40 gramos de mantequilla sin sal previamente derretida

Una pizca de sal fina

1 cucharadita de esencia de vainilla pura

Chocolate blanco y negro para fundir

Colorante alimentario naranja y morado

Ojos de azúcar comestibles para decorar

Cómo hacer donuts de Halloween caseros paso a paso

Precalienta el horno a 180 grados. Cubre con mantequilla o papel vegetal un molde de donuts o de rosquillas. En un bol mezcla la harina tamizada con la levadura, pizca de sal y azúcar. Integra todo bien. Agrega a leche, huevo, mantequilla derretida o en pomada y la esencia de vainilla. Consigue una mezcla final que sea homogénea y no tenga grumos. Vierte la masa resultante en una manga pastelera para dosificarla con mayor limpieza y precisión sobre los huecos del molde, llenándolos únicamente hasta las tres cuartas partes de su capacidad. Hornea durante unos 12 o 15 minutos vigilando que la superficie adquiera un tono dorado muy suave, retíralos del calor y déjalos enfriar por completo sobre una rejilla metálica antes de tocarlos. Funde el chocolate blanco en el microondas a intervalos cortos de treinta segundos para evitar que se queme y divídelo en varios cuencos añadiendo los colorantes elegidos para crear las coberturas terroríficas.

Trucos para que salga perfecto

Conseguir una textura esponjosa y ligera depende directamente de no sobrecargar la masa al removerla; en cuanto los ingredientes se unan, deja de batir. Si no dispones de un molde metálico de rosquillas, puedes rellenar una bandeja de cupcakes colocando papel de aluminio arrugado en el centro de cada hueco para crear el orificio característico.

Al bañar los bollos, asegúrate de que el chocolate esté templado y no demasiado caliente, ya que de lo contrario se deslizará por completo sin dejar esa capa gruesa y brillante que tanto nos gusta morder.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta masa admite infinitas modificaciones si prefieres innovar en la cocina o aprovechar lo que tienes por la despensa. Puedes sustituir parte de la harina blanca por harina integral para aportar un toque rústico, o aromatizar la mezcla con un toque de canela molida y ralladura de naranja.

Para descubrir más alternativas creativas que encanten a los invitados, resulta muy útil ojear recetas como los Postres caseros sencillos de Halloween y adaptar las coberturas con hilos de chocolate negro que imiten telarañas enredadas sobre la superficie.

Con qué acompañar donuts de Halloween caseros

Una merienda de miedo pide a gritos bebidas reconfortantes que equilibren el dulzor del chocolate fundido. Un buen vaso de leche templada aromatizada con vainilla o un chocolate caliente espeso y oscuro funcionan a la perfección. Si buscas equilibrar la tarde con opciones saladas previas al dulce, puedes combinar la mesa con algunos Aperitivos fáciles y terroríficos para Halloween elaborados con hojaldre y salchichas.

Cómo conservar donuts de Halloween caseros

La bollería casera tiende a perder su jugosidad con rapidez si se deja expuesta al aire seco de la cocina. Lo más recomendable es guardarlos dentro de un recipiente hermético de cristal o plástico una vez que la cobertura de chocolate se haya endurecido por completo. De esta forma, se mantendrán tiernos y en óptimas condiciones durante un par de días a temperatura ambiente.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 8 unidades

Tipo de cocina: Repostería creativa y casera

Tipo de comida: Merienda o postre

Calorías totales: 2150 kcal (aproximadamente 270 kcal por unidad decorada)