Almuerzos de Halloween: recetas originales y fáciles

Halloween no se trata solo de disfraces, calabazas y dulces. También es una oportunidad para darle un giro divertido a las comidas del día y sorprender a todos con platos salados que luzcan terroríficos, pero que al mismo tiempo sean fáciles y sabrosos. Si este año quieres poner la mesa con un menú especial sin pasar horas en la cocina, aquí encontrarás cinco ideas originales que convierten ingredientes comunes en almuerzos llenos de sabor y mucha creatividad.

1. Pizza calabaza terrorífica

¿Quién se resiste a una pizza? Es un plato que siempre gusta y que, con un poco de imaginación, se adapta perfecto a Halloween. La idea es hacer mini pizzas y decorarlas como si fueran calabazas. Extiende la salsa de tomate, añade queso rallado y coloca encima rodajas de pimiento naranja en forma de calabaza. Para completar la cara, bastan unas aceitunas negras cortadas que hagan de ojos y boca. Unos minutos en el horno y tendrás unas pizzas divertidas y muy fáciles de servir.

2. Rollitos de primavera monstruosos

Estos rollitos son una opción ligera y diferente, además de un lienzo perfecto para sacar tu lado creativo. Rellénalos con pollo desmenuzado, verduras salteadas y un toque de salsa de soja. Una vez listos, decóralos como si fueran pequeños monstruos: un poco de mayonesa o ketchup servirá para dibujar expresiones, mientras que semillas de sésamo o girasol pueden convertirse en ojos o dientes. El contraste entre el sabor oriental y la decoración terrorífica hará que todos quieran probarlos.

3. Croquetas fantasma de queso

Si las croquetas ya son un éxito en cualquier mesa, imagínatelas convertidas en fantasmas. Prepara una masa cremosa con queso fundido, dales una forma alargada y fríelas hasta que estén crujientes por fuera. Después, coloca dos trocitos de aceituna para simular los ojos. El resultado son croquetas irresistibles que parecen sacadas de una historia de miedo… aunque desaparecerán de la bandeja en cuestión de minutos.

4. Hamburguesas araña

Unas mini hamburguesas pueden transformarse fácilmente en arañas con un pequeño truco. Prepara la carne como siempre y monta la hamburguesa en panecillos pequeños. Luego corta aceitunas negras en tiras y colócalas a los lados para simular las patas. Con un par de semillas o pedacitos de queso puedes hacer los ojos. Quedan tan graciosas que casi nadie querrá comérselas de inmediato… hasta que den el primer mordisco. Son prácticas, completas y perfectas para los más pequeños.

5. Calabacines rellenos espeluznantes

Para quienes buscan algo más nutritivo, los calabacines rellenos son una opción ideal. Solo tienes que cortarlos por la mitad, vaciarlos un poco y rellenarlos con carne picada, verduras y salsa de tomate. Al hornearlos, agrega queso por encima y usa aceitunas o tomates para hacer ojos y darle un aspecto monstruoso. Es un plato colorido, sabroso y con un toque saludable que no desentona en la mesa de Halloween.

Halloween es una fiesta que invita a jugar con la comida, y estas recetas lo demuestran. No necesitas complicarte demasiado para lograr un almuerzo temático que sorprenda a todos.