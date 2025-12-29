Alerta de un funcionario de la Seguridad Social por lo que llega en 2026: «No será igual»

El año 2026 llega con cambios importantes en lo que tiene que ver con la jubilación. Alfonso Muñoz Cuenca, un funcionario de la Seguridad Social, ha explicado en un vídeo todas las novedades que llegan en materia de pensiones a partir del próximo 1 de enero. Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en las próximas semanas y, conforme dicta la Ley 27/2011, también entran nuevas condiciones para las personas que quieran acceder a la retirada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios de la Seguridad Social con la jubilación en 2026.

Llegan novedades con la pensión contributiva de jubilación que reciben 6,6 millones de personas en España. A partir de 2026 ya está confirmado que los jubilados recibirán la nómina mensual con un 2,7% de incremento, conforme ha dictado la variación anual del IPC en virtud de la Ley 20/2021. Esto hará que la pensión media de jubilación aumente en algo más de 500 euros de media al año y entre 30 y 90 euros al mes, según las condiciones a las que los jubilados hayan accedido a la pensión.

En las próximas semanas también cambian los requisitos para acceder a la jubilación. Conforme a lo aprobado en su día por el Gobierno de Zapatero en la Ley 27/2011, las personas que quieran retirarse con el 100% de la pensión en 2026 tendrán que acreditar una cotización de 38 años y tres meses. El cambio que llega a partir del 1 de enero es que los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. A partir de 2027, la edad de jubilación se retrasa hasta los 67 años para los que no hayan cotizado 38 años y seis meses.

La Seguridad Social y los cambios en 2026

«En 2026 habrá cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación. Por un lado, la forma en la que se calcula la base reguladora, que es la que determina el importe total de la pensión, y la otra, cómo se integran las lagunas de cotización, que son los vacíos de cotización que tenemos en nuestra vida laboral», confirma Alfonso Muñoz Cuenca, un funcionario de la Seguridad Social que suele dar consejos a los jubilados y futuros pensionistas a través de las redes sociales.

Este funcionario de la Seguridad Social informa que estos cambios tendrán «efectos directos e importantes sobre el importe final de la pensión». «A partir de 2026, la Seguridad Social hará un doble cálculo entre dos opciones: utilizar la media de los últimos 25 años y el nuevo modelo es hacer la media de los mejores 27 años de los últimos 29», cuenta este experto sobre un nuevo método que «puede beneficiar a los trabajadores que tengan carreras laborales más inestables».

De primeras, en este 2026, la Seguridad Social sumará las 302 bases más altas de los últimos 304 meses y el resultado se dividirá entre 352,33. «La Seguridad Social calculará de oficio las dos bases reguladoras y elegirá la de mayor cuantía», informa este funcionario de la Seguridad Social, que también confirma que «esto no perjudicará en nada a los nuevos pensionistas».

Alfonso Muñoz Cuenca también confirma otro de los cambios que llegan en 2026 en lo que respecta a la jubilación y que tiene que ver con la integración de las lagunas de cotización, que son «los vacíos en la vida laboral». A partir de 2026, este cambio llega para las madres y padres que se jubilen a partir de 2026 y que durante su vida laboral hayan tenido que ausentarse del trabajo para estar al cuidado de los hijos. A partir del 1 de enero, las lagunas de cotización se integrarán de la siguiente manera: «las 60 primeras con el 100% de la base mínima de cotización, las 24 siguientes con el 80% y el resto con el 50% de la base mínima de cotización».