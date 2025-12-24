Coincidencia total entre los expertos: este es el fallo que más perjudica nuestra jubilación

El año 2026 llega con muchos cambios en la jubilación que afectarán a los 9,4 millones de personas que reciben esta pensión contributiva y también a los que pasarán a formar parte del sistema de pensiones de la Seguridad Social en los próximos meses. Varios expertos han alertado a los futuros pensionistas sobre un fallo que suelen cometer antes de acceder a la retirada. Consulta todo lo que debes saber sobre el fallo que comenten muchas personas a su llegada a la jubilación.

La primera novedad con la jubilación que llega a partir del 1 de enero es el aumento de los requisitos para acceder a la pensión contributiva. Es decir, se vuelve a retrasar la edad de jubilación conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero. Así que en 2026, los que no cumplan con 38 años y tres meses de cotización previa, tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para poder jubilarse con la pensión íntegra. A partir de 2027, los que no tengan 38 años y seis meses cotizados tendrán que esperar hasta los 67 años.

En los próximos días también se confirmará la subida de la pensión de jubilación a razón de un 2,7%. Este porcentaje ya está confirmado y esto se traducirá en un aumento de alrededor de 500 euros anuales para los 6,6 millones de personas que tienen acceso a una pensión de jubilación. La pensión media pasará de 1.511,5 euros a 1.552,32 euros. Los jubilados que cobren la máxima podrán recibir hasta 3.359,58 euros, ya que se añadirán 0,115 puntos porcentuales además del 2,7% del IPC.

El fallo en la jubilación

Varios expertos han opinado sobre el fallo que comenten muchas personas a la hora de acceder a la jubilación, y este está relacionado con el ahorro y la propiedad de una vivienda, algo que puede ser vital para vivir en una buena situación los últimos años de vida. Natalia de Santiago, experta en finanzas y que ha publicado varios libros de éxitos sobre ello, ha dado su opinión en una entrevista concedida en el podcast Tenía la duda.

La experta en la materia ha dejado claro que «de cara a la jubilación, tener una casa en propiedad es una ventaja aplastante». «Esto no quiere decir que no se pueda plantear la jubilación con un alquiler, pero es muchísimo más difícil y hay que ahorrar muchísimo más», dice sobre el fallo que cometen muchas personas a la hora de acceder a la jubilación.

En esta línea también está Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión. «Hagan lo posible por comprar una vivienda. Las pensiones del futuro no serán tan generosas como las de la actualidad y el mejor plan de pensiones que pueden ustedes tener es una vivienda», dijo durante una intervención en La Sexta.

Natalia de Santiago también ha opinado recientemente sobre el futuro de las pensiones y la necesidad de que se ahorre con antelación. «La esperanza de vida al jubilarse ha pasado a ser de 23 años, por lo que cada vez hay más gente cobrando pensiones y menos gente trabajando en proporción», afirmó en una entrevista con Claudio Nieto, en la que también manifestó que las pensiones en los próximos años serán más bajas.

«¿Cuál es el secreto para llegar en buena forma a la jubilación? Empezar a hacer deporte joven. Pues el secreto para llegar con unas finanzas saneadas a tu jubilación es empezar cuanto antes mejor y hacerlo un hábito», dijo durante esta entrevista. «El secreto de planificar para la jubilación no es tener todos los datos, sino empezar pronto y proactivamente», dijo la experta en finanzas sobre el fallo que se comete antes de la llegada a la jubilación.