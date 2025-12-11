Jordi Hurtado habla en ‘La Revuelta’ sobre su posible jubilación

La pasada noche del 10 de diciembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de un nuevo programa de La Revuelta. El popular formato, presentado por David Broncano, se ha posicionado como uno de los más vistos de la televisión. Por ello, la organización quiso sorprender a su público con la visita de uno de los presentadores más legendarios de la televisión: Jordi Hurtado. Y es que, el comunicador catalán lleva prácticamente toda su vida frente a las cámaras. De hecho, su icónico programa de La 2, Saber y ganar, suma casi 29 años en emisión.

Teniendo en cuenta su espectacular curriculum, David Broncano se sinceró con la audiencia. «Llevamos queriendo que venga desde la primera semana, del primer año. No va a ningún sitio, porque está todo el rato con las preguntas y el conocimiento», comentó con humor. «La televisión pública en persona», dijo a modo de presentación de Hurtado. De esta manera, y teniendo en cuenta el éxito de Saber y ganar, el comunicador quiso saber si el final está cerca. «Entonces, mínimo, hasta la temporada 30, habrá Saber y ganar», dijo.

Jordi Hurtado se sincera en ‘La Revuelta’ sobre el futuro de ‘Saber y ganar’

Ante ello, Jordi Hurtado, de 68 años, se sinceró. «¡Y más! Yo creo que nos va a sobrevivir a los que lo estamos haciendo ahora», confesó el mítico presentador de televisión. Pues, después de 6825 programas, todavía siguen creciendo las cifras de audiencia. Un hito que casi ningún formato ha logrado conseguir. «Eso es imposible», comentó Broncano.

Y es que, para el presentador de La Revuelta es inconcebible un programa de Saber y ganar sin el equipo original. Por ello, el comunicador quiso preguntarle al invitado por su jubilación. Pues, teniendo en cuenta su edad, en algún momento tendrá que suceder. «El programa seguirá, absolutamente», le dejó claro Hurtado. Y es que, está convencido de que el formato continuará exitosamente sin él como capitán del barco.

Jordi Hurtado explica en ‘La Revuelta’ por qué dejó la edición del fin de semana

«Ayer hice el 6.825 (en la versión diaria, sin contar el fin de semana)», añadió. Pues, como se ha podido ver, la edición del fin de semana ha comenzado a ser dirigida por Rodrigo Vázquez (El cazador). «Sábados y domingos también allí. A la familia la tenía ya desesperada», comentó el invitado. Pues, todos los días grababa programa.

Minutos después, Hurtado ha intentado convencer a Broncano para que participe en alguna edición de famosos de Saber y ganar. Por ello, le ha dejado claro, en el que caso de que vaya, que intentaría disminuir el nivel de dificultad de las preguntas y pruebas. «Bajarlo un poco a tu nivel», le dijo con humor.