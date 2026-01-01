Los científicos no dan crédito: el insólito jabalí de Cantabria que rompe con todo lo conocido

Un jabalí atípico ha sido descubierto en Cantabria y ha desmontado por completo lo que se conoce de la raza. Un animal que sin duda alguna se ha convertido en uno de los más buscados en estos últimos tiempos. Con la disminución de la caza, ya sea por falta de cazadores o por zonas más restrictivas, los jabalíes han ido ganando terreno hasta llegar a las puertas o al interior de las ciudades. Algo que no es nada común y que responde a una serie de peculiaridades que debemos tener en consideración de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Este cazador ha compartido su increíble hallazgo con los expertos.

Este cazador no da crédito con este jabalí

El jabalí junto con el conejo es uno de los animales más buscados entre los expertos en caza. Se reproducen muy rápidamente y pueden ser un peligro. No sólo para las cosechas, sino también para el ser humano que transita por unas carreteras en las que puede aparecer este animal.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de saber qué nos depara este tipo de animales y todo lo que nos descubrirá de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede suceder en estos días en los que estos animales inundan el territorio.

Son momentos de saber qué nos dicen estos animales que hasta la fecha desconocíamos y que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, este descubrimiento de un experto en caza, sabe mucho más de lo que nos imaginaríamos.

Este animal está muy presente en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser claves.

Desmonta lo que se conoce de la caza este cazador

El artículo publicado en una publicación especializada en caza no deja lugar a dudas sobre lo que ha pasado. Se trata de un animal con unas características muy distintas que puede ir expandiéndose con el paso del tiempo. Sin duda alguna, estaremos ante un giro radical que puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde la revista especializada club de la caza: «Un suido salvaje adulto tiene 44 dientes, al igual que los cerdos domésticos. El desarrollo completo de la dentición de los suidos silvestres ocurre alrededor de los tres años de edad. Los machos de la especie presentan caninos inferiores muy desarrollados, mientras que en las hembras son mucho más pequeños. Los colmillos inferiores crecen de forma continua y sobresalen. Los jabalíes usan las amoladeras para afilar las navajas».

Siguiendo con la misma explicación: «Tango, uno de los grifones azul de Gascuña de la masía RD, propiedad de David Ortiz, jefe de la cuadrilla del coto de caza de Rasines, municipio de Cantabria situado en el valle del Asón, en la zona oriental de la región, fue el encargado de aplazar al macho. El traillero, con 18 años de experiencia en la caza con perros de rastro, hasta hace tan solo tres años cazaba únicamente con grifones astur-cántabros. Él fue el encargado de premiar el trabajo de los canes tras perseguir al cochino varios kilómetros. Lo abatió de un certero disparo con un rifle Remington 7400 del calibre .30-06. El arma le fue legada por un compañero de 80 años que se ha retirado de la caza».

Los cazadores no dan crédito a lo que han encontrado: «Dos de ellos nacen de la porción izquierda de la mandíbula inferior. Pese a presentar esta malformación, el macho se podía alimentar con normalidad. La amoladera izquierda solamente desgastaba una de estas dos navajas. La defensa derecha tiene la conformación habitual en la especie. El domingo, el traillero abatió otro macho con boca y un peso de 100 kilos en el mismo acotado. David nos cuenta que consiguió desencamar al macareno junto a sus perros, y solo gracias al trabajo de estos pudieron bloquear su huida y abatirlo de un certero disparo con su escopeta. El colmillo derecho del suido es completamente normal, pero la deformidad aparece en el izquierdo, atravesando la boca y el hueso de la mandíbula del animal y, debido a que no encontraba fricción con la amoladera, su longitud es mucho más larga de lo común. Sin duda, un animal único y digno de un bestiario».