Nochevieja violenta en Berlín: 420 detenidos, 30 policías heridos y niños mutilados por petardos

La pasada Nochevieja de este miércoles 31 de diciembre en Berlín ha vuelto a estar marcada por la violencia, los disturbios y los graves incidentes relacionados con el uso de fuegos artificiales. Se han registrado al menos 420 detenciones, 30 agentes de Policía han resultado heridos y decenas de personas han tenido que ser atendidas en hospitales. Entre ellas, al menos ocho niños con lesiones graves o muy graves, algunos con dedos mutilados.

Esta violencia se suma a la registrada en la celebración de Año Nuevo en los Países Bajos durante la misma noche del miércoles 31 de diciembre. Al menos dos personas han muerto por accidentes con fuegos artificiales en Ámsterdam, donde se han producido múltiples incendios, disturbios y disparos al aire. La histórica iglesia Vondelkerk en Ámsterdam quedó parcialmente destruida por un incendio durante la noche.

Policía acorralada

Las fuerzas de seguridad se enfrentaron a situaciones de alto riesgo cuando fueron rodeadas y atacadas con material pirotécnico en varios barrios. Algunos agentes tuvieron que refugiarse momentáneamente ante la intensidad de los lanzamientos, mientras se producían incendios de contenedores y destrozos en la vía pública.

Las autoridades reconocieron que los fuegos artificiales de gran potencia fueron utilizados como armas improvisadas contra los servicios de emergencia.

Más detenidos que en 2024 y violencia contra la Policía

Según el departamento de Interior de Berlín, la Policía realizó 420 detenciones, veinte más que en la Nochevieja anterior. Los incidentes se produjeron en distintos puntos de la ciudad, donde grupos de personas protagonizaron altercados, vandalismo y ataques directos contra los agentes.

Durante los disturbios, 30 policías resultaron heridos, el mismo número que el año pasado, principalmente por el lanzamiento de petardos, cohetes, botellas y otros objetos contundentes mientras intentaban disolver concentraciones violentas.

Hospitales saturados y niños heridos

Solo en la Clínica BG, en el este de Berlín, se atendió a 25 personas con heridas graves en manos y dedos, muchas de ellas causadas por explosiones de artefactos pirotécnicos. Entre los heridos había al menos ocho menores, algunos con lesiones calificadas como muy graves. Incluso, con dedos mutilados.

Despliegue récord: Policía y bomberos

Para contener la violencia, Berlín activó un amplio dispositivo de seguridad compuesto por 4.100 agentes de Policía, 1.600 sanitarios y miembros del cuerpo de bomberos. El operativo estuvo en funcionamiento durante toda la noche y la madrugada.

Pese a este refuerzo, la presión sobre los servicios de emergencia fue constante, obligando a múltiples intervenciones simultáneas y a la activación de protocolos especiales en varias zonas de la ciudad.

La responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger, lamentó que, una vez más, las clínicas de la ciudad tuvieran que atender a niños y adultos con lesiones graves causadas por petardos, aunque destacó que «la gran mayoría de los berlineses vivió una Nochevieja pacífica».

Spranger defendió los meses de preparación previa, incluidos los controles contra la pirotecnia ilegal, y aseguró que se analizarán los incidentes para adoptar nuevas medidas de cara a futuras celebraciones.

Policías atacados con pirotecnia

Según el balance oficial, como se ha destacado con anterioridad, la Policía practicó 420 detenciones, una veintena más que en la Nochevieja anterior. Durante los disturbios, 30 agentes resultaron heridos, el mismo número que en 2024, principalmente por el lanzamiento de petardos, cohetes y otros objetos pirotécnicos utilizados como armas improvisadas.

En varios barrios, los agentes fueron acorralados y atacados mientras trataban de disolver concentraciones violentas, lo que obligó a intervenciones de emergencia y refuerzos antidisturbios.