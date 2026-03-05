Trump destituye a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ante la represión migratoria del ICE

Donald Trump ha destituido finalmente a su polémica responsable del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, responsable de la muy criticada represión migratoria del ICE en EEUU. El presidente estadounidense le ha comunicado este jueves su destitución.

«La actual secretaria, Kristi Noem, que nos ha prestado un gran servicio y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial de The Shield of the Americas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi su servicio».

Y ha anunciado quién será su sucesor: «Me complace anunciar que el muy respetado senador de los Estados Unidos por el gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), a partir del 31 de marzo de 2026», ha anunciado el presidente de EEUU.

El presidente ha definido a Mullin como un «guerrero» del movimiento MAGA, la columna vertebral ideológica del trumpismo, y ha asegurado que «tiene la sabiduría y el coraje necesarios» para hacer avanzar la agenda de «América Primero».

«Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor fantástico de nuestras increíbles comunidades tribales», ha dicho, agregando que trabajará para mantener las fronteras «seguras» y «detener la delincuencia de migrantes, asesinos y otros criminales que entran ilegalmente» a Estados Unidos, así como «acabar con el flagelo de las drogas» para que el país «vuelva a estar seguro».

La popularidad de Kristi Noem empezó a caer en picado tras los tiroteos en los que murieron el enfermero Alex Pretti y la escritora Renee Good, el primero a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza y la segunda por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Su mandato quedó en entredicho cuando el presidente decidió mandar al conocido como zar de las fronteras, Tom Homan, a la ciudad de Minneapolis para intentar calmar los ánimos tras la muerte de Pretti y Good, si bien éste acabó finalmente poniendo fin a la operación desplegada en el estado, bautizada como Metro Surge, en contra de la inmigración ilegal.

(Habrá ampliación)