Minnesota declara el estado de emergencia tras abatir a tiros agentes de inmigración a una mujer

El gobernador de Minnesota, el polémico Tim Walz, ha declarado este miércoles el estado de emergencia tras abatir a tiros agentes de inmigración del ICE a una mujer. Los hechos se han producido en medio de la polémica por las crecientes redadas migratorias en el estado.

Las imágenes muestran a dos agentes junto al vehículo de la víctima, uno junto a la ventanilla de la conductora y otro frente al frontal del coche. Cuando ella acelera y trata de huir, el del lateral retrocede, pero el otro hace dos disparos, uno hacia el parabrisas frontal y el otro directamente a la ventanilla de la conductora, cuyo cristal estaba bajado por completo. El coche avanza sin control unos metros hasta que se estampa con otro que estaba aparcado.

Tras los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha señalado que la mujer que recibió los tiros murió durante un incidente ocurrido mientras oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad del estadode Minnesota.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha asegurado en rueda de prensa que «el agente de ICE, temiendo por su vida, la de los demás agentes a su alrededor y la del público, realizó disparos defensivos. Utilizó su entrenamiento para salvar su vida y la de sus compañeros».

Ha añadido que «ha sido atendido en un hospital local, dado de alta y ahora está con su familia». «Animo al pueblo estadounidense a que, en este momento, ore por él, pero también a que ore por la familia de la fallecida y sus seres queridos».

Por su parte, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha justificado la muerte de la mujer asegurando que era «una alborotadora violenta» que habría usado su vehículo como «arma», intentando arrollar a los agentes «en un intento para matarlos», lo que ha calificado como «un acto de terrorismo interno». Según su versión, un agente de ICE, que «temía por su vida», realizó «disparos defensivos».