El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton ha comparecido este viernes ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes para declarar sobre su relación con el pedófilo y depredador sexual Jeffrey Epstein. Bill Clinton ha afirmado: «No vi nada y no hice nada malo», en referencia a los vuelos y encuentros sociales que compartió con Epstein. La comparecencia de Bill Clinton se ha producido después de la declaración de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que testificó el jueves a puerta cerrada negando haber conocido a Epstein o tenido conocimiento de sus delitos contra mujeres y menores. Así, Bill Clinton, tras beneficiarse de la fortuna y fiestas del pedófilo y depredador sexual Jeffrey Epstein ha explicado: «No hice nada malo».

Bill Clinton ha criticado a los congresistas de la Cámara de Representantes por haber obligado a su esposa a declarar: «Hicieron venir a Hillary. Ella no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. Ni siquiera recuerda haberlo conocido». Clinton ha añadido Hillary Clinton nunca viajó con Epstein ni visitó sus propiedades, y ha explicado que incluirla en la investigación, incluso habiendo citado a miles de personas, «simplemente no fue correcto».

La comparecencia de los Clinton llega después de siete meses de gestiones del congresista republicano James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión, quien celebró poder interrogar al antiguo matrimonio presidencial. Comer ha subrayado que «nadie está acusando a los Clinton de ninguna irregularidad, pero tenemos muchas preguntas», y ha destacado que se espera que las transcripciones y los vídeos de ambas sesiones sean publicados.

Durante su testimonio, Hillary Clinton ha reafirmado que no recuerda haber tenido contacto con Epstein, ni conocía los abusos cometidos por él contra jóvenes y menores de edad. Asimismo, Clinton ha lamentado que la sesión se desviara hacia temas irrelevantes y teorías conspirativas, como el caso Pizzagate y OVNI, que ha calificó de preguntas «viles». Por su parte, Bill Clinton ha defendido la inocencia de su esposa y ha destacado que la mayor parte de las personas que interactuaron con Epstein antes de su declaración de culpabilidad en 2008 «no sabían» nada de la trata sexual.

El testimonio de los Clinton se produce en un contexto de investigación intensa de los vínculos políticos y sociales con Epstein, un caso que ha generado un enorme debate público sobre la responsabilidad de figuras de alto perfil. Bill Clinton, además de negar cualquier implicación, ha denunciado lo que considera una presión innecesaria del Congreso, destacando que su esposa fue llamada a declarar sin motivos sólidos que la relacionaran con los crímenes del multimillonario neoyorquino.

El Congreso ha querido establecer un registro completo de todas las conexiones de Epstein con personas influyentes, pero el ex presidente se ha mostrado contundente: «Hillary no tiene nada que ver con Epstein y su inclusión en esta investigación fue injusta».