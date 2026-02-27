Honda le echa la culpa a Newey de los males de Aston Martin

Honda ha decidido abrir un frente contra Adrian Newey y su diseño del Aston Martin para justificar la nefasta fiabilidad de su motor en las pruebas de pretemporada. Los máximos dirigentes del equipo nipón apuntaron al jefe de la escudería verde como el máximo responsable de los problemas por su diseño extremo y por proponer cambios a última hora que han perjudicado al equipo.

«Desde que Newey se incorporó, casi todo lo que habíamos hecho ha cambiado. No hemos cambiado la estructura del motor, pero si todo lo demás, incluido el equipo periférico y su fijación a la carrocería. La batería en dos niveles fue solicitud de Newey. Nos dijo: ‘¿Esto podéis hacerlo así?’ Y se nos acababa el tiempo…», explicó Tetsushi Kakuda, máximo responsable de la marca para Fórmula 1.

El equipo tiene claro que no se pueden presentar en el próximo Gran Premio de Australia como en los test de Bahréin e indicó que hay que hacer remodelaciones urgentes. «Durante los test aparecieron vibraciones anormales que dañan las baterías. Trabajamos día y noche más estrechamente que nunca con Aston para solucionarlo antes de Australia. Estamos cambiando cosas en el motor pero también en el coche. El desafío es enorme, tenemos problemas graves, pero definitivamente vamos a por la victoria», dijo Koji Watanabe, el CEO de Honda sobre lo que están trabajando para mejorar el coche de Fernando Alonso.

A pesar de los pesares, nadie se fía ni un pelo de lo que Honda pueda crear a estas alturas teniendo en cuenta el precedente de McLaren en 2015. Ellos, sin embargo, venden muchísimo optimismo y afirman incluso que tienen el motor más potente. «La limitación de las revoluciones no se limita a un fallo del motor. Queremos arreglar la vibración para poder al menos pelear, que no sólo participar, por ganar en Australia y también en nuestra casa, Japón», afirmaron los responsables.

El desafío al que se enfrenta Honda es mayúsculo porque el diseño de Aston Martin no va a cambiar mucho al tener más peso en la casa un hombre como Adrian Newey que los propios japoneses. O se ponen las pilas o corren el riesgo de quedarse sin motorizar a un equipo de Fórmula 1 en este nuevo ciclo. Sería un ridículo para una Honda que todavía sueña con ser competitiva en las primeras carreras al tener que ir a Suzuka al Gran Premio de Japón. Enfrentarse a Newey quizá no sea su idea más brillante.