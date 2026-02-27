La guía sobre el Premier Padel 2026: cómo funciona, todas las fechas del calendario, cómo ver por TV…
Descubre la guía completa del Premier Padel 2026: cómo funciona, todas las fechas del calendario...
Rafa Nadal traspasa fronteras con el pádel: dará el salto a Estados Unidos en 2026
El Premier Padel 2026 arrancó hace unos días y ya nos está dejando el espectáculo que los aficionados estaban demandando durante estos últimos meses sin competición. En la primera prueba realizada del calendario, los actuales número uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, se llevaron el primer gran título de la temporada en el P1 de Riyadh, en Arabia Saudí, después de vencer por la vía rápida, por 6-4 y 6-2, a Alejandro Galán y Federicho Chingotto, que firmaron un excelente campeonato de principio a fin.
Cómo funciona
El funcionamiento del Premier Padel 2026 es muy sencillo, si nos referimos al sistema de puntuación. Los jugadores van ganando puntos en cada torneo en función de lo lejos que avanzan en la propia competición. No obstante, es un sistema donde habrá que repetir, al menos, el resultado logrado durante la pasada campaña en cada una de las 25 semanas de competición, de lo contrario se irán restando los puntos y descenderán en la clasificación. A final de año, conquistará el número uno del mundo aquella pareja o jugador que sume más puntos que nadie durante todas las pruebas del calendario.
El calendario del Premier Padel 2026
- Riyad P1: 9-14 de febrero
- Gijón P2: 2-8 de marzo
- Cancún P2: 16-22 de marzo
- Miami P1 24-28 de marzo
- Qatar Major: 6-11 de abril
- NewGiza P2: 13-18 de abril
- Bruselas: 20-26 de abril
- Buenos Aires P1: 11-17 de mayo
- Asunción P2: 18-24 de mayo
- Italia Major: 1-7 de junio
- Valencia P1: 8-14 de junio
- Valladolid P2: 22-28 de junio
- Burdeos P2: 29 junio-5 julio
- Málaga P1: 13-19 de julio
- Pretoria P2: 27 julio-2 agosto
- Londres P1: 3-9 agosto
- Juegos Mediterráneos: 24-30 de agosto
- Madrid P1: 31 de agosto-6 de septiembre
- París Major: 7-13 de septiembre
- Europe P2: 14-20 de septiembre
- Rotterdam P2: 28 septiembre-4 octubre
- Alemania P2: 5-11 de octubre
- Milán P1: 13-18 de octubre
- Kuwait P1: 26-31 de octubre
- Mundial FIP: 1-7 de noviembre
- Dubai P1: 9-15 de noviembre
- México Major: 23-29 de noviembre
- Barcelona Finals: 7-13 de diciembre
Cuándo se juega el Premier Padel 2026 en España
Tal y como hemos podido observar en el punto anterior del calendario completo, durante el 2026 España contará con un total de hasta seis pruebas de P1 y P2. La primera se disputará, precisamente, esta próxima semana, es decir, del 2 al 8 de marzo en el P2 Gijón. Meses más tarde, del 8 al 14 de junio, será el turno para el P1 de Valencia, que se estrena en el calendario durante esta temporada. Valladolid, una semana después, volverá a coger una prueba del Premier Padel 2026; al igual que ocurrirá en Málaga en pleno verano, es decir, del 13 al 19 de julio. La capital de España, Madrid, será otra de las grandes ciudades españoles en acoger este evento a finales del mes de agosto y principio de septiembre (del 31 al 6); y, por último, Barcelona será la sede encargada de albergar las Finales de la competición, del 7 al 13 de diciembre.
Dónde ver en directo y en streaming
Los amantes de este deporte podrán disfrutar de todas las pruebas del calendario a través de las cámaras de Movistar Plus+ y Red Bull TV, compañías que cuentan con todos los derechos y que serán las encargadas de llevar a los hogares de los aficionados las mejores imágenes, partidos y comentarios. A su vez, en la web de OkDiario también podrás seguir minuto a minuto los resultados de los mejores partidos de la competición.
Temas:
- Pádel