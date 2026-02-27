La guía sobre el Premier Padel 2026: cómo funciona, todas las fechas del calendario, cómo ver por TV…

El Premier Padel 2026 arrancó hace unos días y ya nos está dejando el espectáculo que los aficionados estaban demandando durante estos últimos meses sin competición. En la primera prueba realizada del calendario, los actuales número uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, se llevaron el primer gran título de la temporada en el P1 de Riyadh, en Arabia Saudí, después de vencer por la vía rápida, por 6-4 y 6-2, a Alejandro Galán y Federicho Chingotto, que firmaron un excelente campeonato de principio a fin.

Cómo funciona

El funcionamiento del Premier Padel 2026 es muy sencillo, si nos referimos al sistema de puntuación. Los jugadores van ganando puntos en cada torneo en función de lo lejos que avanzan en la propia competición. No obstante, es un sistema donde habrá que repetir, al menos, el resultado logrado durante la pasada campaña en cada una de las 25 semanas de competición, de lo contrario se irán restando los puntos y descenderán en la clasificación. A final de año, conquistará el número uno del mundo aquella pareja o jugador que sume más puntos que nadie durante todas las pruebas del calendario.

El calendario del Premier Padel 2026

Riyad P1: 9-14 de febrero

Gijón P2: 2-8 de marzo

Cancún P2: 16-22 de marzo

Miami P1 24-28 de marzo

Qatar Major: 6-11 de abril

NewGiza P2: 13-18 de abril

Bruselas: 20-26 de abril

Buenos Aires P1: 11-17 de mayo

Asunción P2: 18-24 de mayo

Italia Major: 1-7 de junio

Valencia P1: 8-14 de junio

Valladolid P2: 22-28 de junio

Burdeos P2: 29 junio-5 julio

Málaga P1: 13-19 de julio

Pretoria P2: 27 julio-2 agosto

Londres P1: 3-9 agosto

Juegos Mediterráneos: 24-30 de agosto

Madrid P1: 31 de agosto-6 de septiembre

París Major: 7-13 de septiembre

Europe P2: 14-20 de septiembre

Rotterdam P2: 28 septiembre-4 octubre

Alemania P2: 5-11 de octubre

Milán P1: 13-18 de octubre

Kuwait P1: 26-31 de octubre

Mundial FIP: 1-7 de noviembre

Dubai P1: 9-15 de noviembre

México Major: 23-29 de noviembre

Barcelona Finals: 7-13 de diciembre

Cuándo se juega el Premier Padel 2026 en España

Tal y como hemos podido observar en el punto anterior del calendario completo, durante el 2026 España contará con un total de hasta seis pruebas de P1 y P2. La primera se disputará, precisamente, esta próxima semana, es decir, del 2 al 8 de marzo en el P2 Gijón. Meses más tarde, del 8 al 14 de junio, será el turno para el P1 de Valencia, que se estrena en el calendario durante esta temporada. Valladolid, una semana después, volverá a coger una prueba del Premier Padel 2026; al igual que ocurrirá en Málaga en pleno verano, es decir, del 13 al 19 de julio. La capital de España, Madrid, será otra de las grandes ciudades españoles en acoger este evento a finales del mes de agosto y principio de septiembre (del 31 al 6); y, por último, Barcelona será la sede encargada de albergar las Finales de la competición, del 7 al 13 de diciembre.

Dónde ver en directo y en streaming

Los amantes de este deporte podrán disfrutar de todas las pruebas del calendario a través de las cámaras de Movistar Plus+ y Red Bull TV, compañías que cuentan con todos los derechos y que serán las encargadas de llevar a los hogares de los aficionados las mejores imágenes, partidos y comentarios. A su vez, en la web de OkDiario también podrás seguir minuto a minuto los resultados de los mejores partidos de la competición.