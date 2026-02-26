Rafa Nadal traspasa fronteras con el pádel: dará el salto a Estados Unidos en 2026

Tras su consolidación en España, donde ya se han disputado dos exitosas ediciones, y el lanzamiento del circuito en Italia, el Rafa Nadal Academy Pádel Tour continúa creciendo y ha anunciado este jueves su llegada a Estados Unidos en 2026 de la mano de Playtomic. De esta manera, el circuito amateur impulsado por la Rafa Nadal Academy, que combina deporte, ocio, competición y valores, dará un nuevo paso estratégico en su proceso de internacionalización con cuatro pruebas en territorio estadounidense.

El calendario del Rafa Nadal Academy Padel Tour USA by Playtomic estará compuesto por cuatro pruebas: arrancará en Miami del 13 al 15 de marzo en el club «Padel X» y a continuación desembarcará del 24 al 26 de abril en «Padel 39» de Austin. La tercera prueba tendrá lugar en «Ultra Padel Miami» del 8 al 10 de mayo y la clausurará será en «Reserve Nueva York», en pleno corazón de Manhattan.

Para esta expansión, la Rafa Nadal Academy contará con el apoyo estratégico de Playtomic, la aplicación líder mundial para jugadores y clubes de deportes de raqueta, que ayuda a encontrar pistas, conectar con otros jugadores y centrarse en disfrutar del juego. En un momento de fuerte crecimiento del pádel en Norteamérica, esta alianza refuerza la ambición internacional del circuito y su capacidad de implantación en mercados clave. También será clave la alianza con Babolat, que se ha posicionado como un partner estratégico del circuito y uno de los grandes atractivos para los aficionados. Los participantes recibirán productos de la marca en los Welcome Packs y los ganadores serán premiados con palas Babolat.

En el evento que ha tenido lugar en el Club G24 de Madrid, Maribel Nadal, Subdirectora General de la Rafa Nadal Academy, ha valorado muy positivamente este nuevo paso: «Después de la gran acogida que hemos tenido en España y del inicio del circuito en Italia, dar el salto a Estados Unidos supone un paso muy importante para nosotros. El pádel está creciendo de manera espectacular en este mercado y hacerlo de la mano de un partner estratégico como Playtomic nos permite seguir llevando nuestra metodología, nuestros valores y nuestra forma de entender la competición a nuevos jugadores y nuevas comunidades».

Maribel ha estado acompañada en el evento por Franco Stupaczuck, número 5 del ránking mundial de pádel, D. Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid y Ezequiel Garay, ex futbolista y propietario del club G24.

Laura Rivas, Directora de Sponsorships de Playtomic, mencionaba: «Nuestra misión es impulsar el crecimiento global de los deportes de raqueta a través de la tecnología y, por ello, nos hace especial ilusión acompañar y apoyar a la Rafa Nadal Academy en su llegada a Estados Unidos. Confiamos plenamente en este formato, que fortalece la comunidad y acerca la competición a nuevos jugadores en un país clave para el futuro del pádel».

La llegada a EEUU internacionaliza aún más al Rafa Nadal Academy Pádel Tour, que en 2026 seguirá recorriendo algunas de las principales ciudades del país como Santander, Madrid, Gijón, Jerez, Valladolid, Estepona, Sevilla y Valencia antes de llegar a la prueba final en la Rafa Nadal Academy en Manacor. Por su parte, el circuito en Italia, que también pondrá el broche en Mallorca, recalará en Roma, Milán, Nápoles, Florencia, Torino y Ancona.

Conocida por formar a tenistas de talla mundial desde su apertura en 2016 en Manacor, la Rafa Nadal Academy también ha apostado firmemente por el pádel gracias al desarrollo de programas formativos para jóvenes y adultos en unas instalaciones punteras en las que se ubican nueve pistas exteriores y diez pistas cubiertas. Su centro de fitness, sus pioneros espacios de salud y wellness, su amplia oferta de restauración y su moderna residencia han convertido a la Rafa Nadal Academy en uno de los lugares idóneos para la práctica del pádel. Todo ello ha propiciado un entorno perfecto tanto para el desarrollo de jóvenes talentos como para adultos que deseen vivir una experiencia única en un hábitat diseñado para el alto rendimiento y el disfrute deportivo.

Con la llegada del Rafa Nadal Academy Pádel Tour a Estados Unidos de la mano de Playtomic y la consolidación en Europa, miles de jugadores podrán disfrutar de un campeonato amateur que está causando sensación dentro y fuera de nuestras fronteras.