Isaac Nogués, jugador del Valencia: «Consideraba que estábamos en la final de Copa y me sentó bastante mal»

Isaac Nogués (Badalona, 2004) es uno de los ‘nuevos’ en la segunda lista de la España de Chus Mateo, pero su recorrido es incluso más amplio que alguno de los jugadores veteranos que han acudido a esta concentración. El catalán debutó con la selección española el pasado verano en un amistoso en Francia y formó parte de la preparación para el Eurobasket, aun con Sergio Scariolo. Fueron unos días en los que todo le salió de cara, ya que además se confirmó su llegada al Valencia Basket tras un año en Estados Unidos.

Ahora encara su segunda oportunidad con el objetivo de jugar los minutos que no tiene en Valencia. Antes del viaje a Riga para el primero de los dos partidos contra Ucrania en las ventanas FIBA, el escolta taronja atiende a este periódico para transmitir su ilusión por una convocatoria que no esperaba. Nogués también repasar la todavía reciente semifinal de la Copa del Rey en el Roig Arena ante el Real Madrid y su duro desenlace para él y sus compañeros.

PREGUNTA: ¿Qué tal estos primeros días de concentración? Ya es su segunda vez con la absoluta, la primera con Chus.

RESPUESTA: Muy bien, la verdad. Estoy contento. Chus me está ayudando.

P: Usted es de los más jóvenes, junto a Izan Almansa y Álvaro Cárdenas y a la vez reúne más experiencia que algunos debutantes.

R: Aparte de Izan y Cárdenas, creo que sólo conocía a Santi Yusta, de la otra ventana, y diría que ya está, si no recuerdo mal. Son todos buenas personas.

P: Usted venía de la G-League, antes estaba en Huesca, y no había tenido la oportunidad tan siquiera de conocer al resto. ¿Cómo se fragua su convocatoria esta vez? ¿Fue Chus a Valencia a ver a su equipo y hablar con usted?

R: Hace exactamente una semana que Chus me llamó. Me dijo que el Valencia me había dado permiso para poder venir a estas ventanas. Luego hablé con él (el seleccionador) en la Copa, después del partido contra el Joventut de Badalona, que me lo encontré. Tampoco había hablado mucho con él.

P: ¿Y qué tal el primer contacto directo?

R: Bueno, sabe un poco cómo utilizarme. Al final, también imagino que considera que soy un gran defensor, aunque de defensa no hemos hablado mucho. Me ha hablado un poco más de ataque, pero tampoco hemos hablado personalmente mucho rato sobre cómo estoy jugando ni nada por el estilo, sólo que me da confianza. Me dice que confíe en mí, que no tenga miedo a tirar y a este tipo de cosas. Muy bien.

P: Tiene una oportunidad única a la que algunos jugadores no llegan ni a acercarse en su vida y su pasado le avala. Se intuye que la va a aprovechar.

R: Sí, estoy muy contento de que me hayan dado esta oportunidad. Además, está siendo una temporada muy buena a nivel global, pero personalmente no hay nada que destacar. Al estar en un equipo tan bueno y tener que haber descartes es completamente entendible que si el nivel es más bajo que el de mis compañeros no me toque jugar. Venir aquí es una oportunidad que no contemplaba y me ha venido de repente.

P: Su personalidad es atractiva porque pese a ser más joven y tener menos experiencia que el resto de jugadores de su posición en el Valencia usted tiene la confianza en sí mismo de que puede jugar por delante de ellos.

R: Bueno, creo que todos podríamos ser titulares, pero sí que es verdad que considero que hay jugadores que tienen mucha más experiencia que yo y más talento también. A día de hoy, yo no me pondría nunca por delante de Darius (Thompson), de Jean (Montero), de Papi (Brancou Badio)… Sé que yo no puedo ir por delante de ellos, pero tampoco es algo que me preocupe porque estoy trabajando para que llegue un día en el que pueda estar en un equipo, ya sea el Valencia o donde me quieran, en el que sí que pueda tener un rol más importante.

P: Una pregunta que igual no es para usted. ¿Por qué con Cárdenas sí tomó su club la decisión de cederle (al Peristeri) y con usted de quedarse? Eso se puede interpretar como una muestra de que Pedro Martínez cuenta con usted y quería ver cómo era dentro de su equipo, no fuera.

R: Es verdad que cuando hablé con Pedro a principio de temporada él depositaba mucha confianza en mí. Le gusta como juego y también sabe cómo utilizarme. No juego porque, aparte de que la plantilla es muy larga es muy buena. Soy muy realista conmigo mismo y nunca digo: ‘Tendría que estar jugando por delante de este’. No es algo que piense. Entonces, estoy trabajando y entrenando mucho cada día, aprendiendo de mis compañeros, que saben mucho más que yo, y de Pedro también, que es un gran entrenador. Poco a poco.

P: Decía antes esta convocatoria con la selección le sorprendió. ¿Cómo fue su reacción? ¿Se alegraron sus compatriotas del Valencia con experiencia en la absoluta (De Larrea, Josep Puerto, Yankuba Sima, Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla)?

R: Cuando me lo dijo Chus me puse feliz, pero a mis compañeros no les dije nada. Se enteraron cuando salió la lista. Sí que se lo dije a Xabi y a Yankuba en el vestuario, pero a los demás no. Me felicitaron y están contentos por mí.

P: Ahora tienen por delante dos partidos importantes contra Ucrania, todos en estas ventanas cuentan, y tiene la opción de ir cogiendo minutos porque pese a ser de 2004 no ‘bajó’ a la Liga U22.

R: Sí. Es una buena oportunidad para jugar, tener ritmo, ayudar a la selección y para mejorar también, que al final es lo más importante a día de hoy a nivel personal.

P: La selección le llega apenas sin tiempo para haber reposado lo que le ocurrió al Valencia en la Copa… ¿Cómo vivió desde el banquillo esos últimos minutos de la semifinal contra el Real Madrid?

R: Me dolió mucho porque siempre he sido muy seguidor de la Copa desde que era pequeño y no era una competición que esperara poder vivir de tan cerca tan temprano. Tenía muchas ganas de ganarla y además el partido estaba siendo increíble. Fue un muy buen partido por parte de los dos, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que consideraba que estábamos en la final, como a mucha gente imagino que le pasó. Una serie de errores que pueden pasar y también el valor de Mario (Hezonja), que nos anotó los dos últimos triples hicieron que no ganáramos. Personalmente, me sentó bastante mal. Habrá más oportunidades seguro.

P: El año que viene es también allí, se la podrán cobrar…

R: Seguro que sí.

P: ¿Concuerda conmigo en que el Valencia Basket-Real Madrid fue uno de los mejores partidos de la historia del baloncesto español? ¿O al menos de la Copa?

R: De la Copa te puedo decir que seguro. Este año es verdad que ha habido un Barça-Baskonia de Euroliga que fue espectacular, pero que yo haya visto en directo sí que fue el mejor.

P: La competencia va a ser máxima, pero ¿se ve luchando por un hueco en la lista del Mundial de Qatar 2027?

R: Es algo difícil porque hay mucho nivel y muchos jugadores muy buenos, pero creo que tengo unas características que pueden ayudar al equipo. Es muy complicado, ahora mismo no estoy pensando en ello. Si tiene que ser será y si no es porque no me tocaba. Ojalá…