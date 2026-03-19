El Barcelona se lanza a por los cuartos de la Champions como favorito

El Barcelona va en serio en esta Champions League y disputará los cuartos de final de la mejor competición del mundo como favorito ante el Atlético de Madrid. La histórica goleada del pasado miércoles por 7-2 al Newcastle coloca al equipo culé como uno de los candidatos a llegar a Budapest y proclamarse campeón. Hansi Flick ha vuelto a demostrar que en esta segunda etapa va a por el objetivo.

Arrasó el Barcelona al Newcastle en una vuelta de octavos que fue un mero trámite. Bueno, lo fue en los últimos 45 minutos de la eliminatoria. Sufrió en Inglaterra durante los 90 minutos y se trajo un empate milagroso. Y en la primera parte del Camp Nou, el equipo culé no estuvo bien y aun así se marchó ganando con otro gol de penalti de Lamine Yamal en el último segundo.

Un 3-2 tras los primeros 45 minutos que auguraba una eliminatoria de emoción y con complicaciones para el Barcelona. Pero en la segunda parte, Flick sacó su modo avión. Y no en el que apagas el teléfono, no. Ese en el que vuelas a toda velocidad.

Este Barcelona vuela en Europa

En los primeros 15 minutos del segundo tiempo, el Barça arrasó al Newcastle con tres goles que sentenciaron el partido. Luego marcó otro más. Un 7-2 histórico que humilló al equipo inglés y que colocó al equipo culé como uno de los grandes favoritos en esta Champions.

Con un Camp Nou infalible con 12 de 12 victorias esta temporada y con jugadores como Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha o Fermín a un nivel superlativo, el Barcelona ha pasado a cuartos de final de la Champions totalmente lanzado y como gran favorito ante un Atlético de Madrid que ya le eliminó de la Copa del Rey hace pocas semanas. Ahora es otra película en Europa y los de Flick tienen ganas de revancha. Se viene una pedazo de eliminatoria en el mes de abril.