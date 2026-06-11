¿Sigue abierto ‘Casa Pepe’ en Peñíscola tras ‘Servicio Secreto by Chicote’?

España está llena de bares y restaurantes con el nombre de Casa Pepe, pero ha sido el situado en la localidad castellonense de Peñíscola el que ha visitado Alberto Chicote esta semana. Allí se ha colado, como hace cada semana en Servicio Secreto by Chicote, con diferentes aparatos para analizar la suciedad que se ha encontrado en neveras y cocina, un desastre que puede terminar en tragedia. Descubrimos cómo está actualmente el restaurante después de su paso por el programa y qué dicen los clientes que han pasado por él en los últimos meses, para saber si el efecto Chicote ha servido para algo.

Pepe es el dueño, junto a su mujer, de Casa Pepe, un local muy cerca de la playa que lo tenía todo para seguir los pasos del éxito de la cafetería Heidi, su anterior negocio. La pareja había conseguido tener una clientela fija y hacerse un nombre en la población, pero todo cambió por culpa de un temporal que hizo que el local quedase arrasado en el año 2021. Al encontrarse en plena playa, cientos de kilos de arena inundaron cocina y salón, haciendo imposible que continuase. Para seguir adelante, Pepe y su mujer se endeudaron para alquilar un local muy cercano, pero los problemas no acabaron ahí.

Pepe ha sido un gran camarero y jefe de sala, habiendo trabajado en grandes locales de Andorra, Francia y Mónaco. Hasta hace años, las encargadas de la cocina eran su mujer y una de las hijas de ella, pero una enfermedad hizo que la joven tuviera que abandonar el trabajo. Desde ese momento Pepe tuvo que dejar de atender a los clientes, donde era muy bueno, y tratar de aprender a cocinar a marchas forzadas. Cinco años después y con 60.000 euros de deuda a sus espaldas, el local es un desastre, pero no puede cerrar, puesto que da de comer a toda su familia, ya que todos sus trabajadores son hijastros suyos.

Ante este enorme problema, Chicote y su equipo han decidido ponerse manos a la obra y hacer cambios. Tras la reforma, Pepe volverá a encargarse de la sala, mientras que Pauliane, su hijastra, dejará de ser ayudante de cocina y se pondrá al frente para elaborar los platos. Además, Elglis, que era camarera, se ha convertido en una de las revelaciones de la cocina.

¿Qué dicen las reseñas de Casa Pepe?

El restaurante sigue abierto en junio de 2026 y ya se prepara para la temporada de verano, donde deberían tener grandes resultados con los cambios aplicados. En Google cuenta con una puntuación de 4,2 sobre 5 gracias a las opiniones de sus clientes. En TripAdvisor, la otra gran plataforma de reseñar, cuenta con una puntuación más baja: 3,4 sobre un 5.

«Hemos estado comiendo y el trato recibido ha sido muy familiar.

Hemos pedido un arroz de pollo, conejo y alcachofa, que estaba espectacular.

En todo momento, se interesaban en que todo estuviese correcto», dice una reseña de un cliente que acudió al renovado local hace apenas dos semanas.

«El personal, muy majo y muy bien atendidos, la comida muy buena y muy recomendables los callos y las bravas con patatas naturales; muy recomendado para una velada cómoda al lado de la playa», dice otra persona que estuvo hace un mes allí.

Revisando todas las reseñas, el cambio de servicio se produjo hace aproximadamente tres meses, entre marzo y abril de 2026. Desde ese momento, las opiniones sobre el servicio y la comida han mejorado mucho, por lo que el local parece estar recuperando la buena fama que tenía en el pasado en su otra ubicación.