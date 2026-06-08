La dueña de ‘El Lusitano’ critica a Chicote tras pasar por su restaurante: «Esperaba mucho más»

Las visitas de Alberto Chicote a los restaurantes en su programa Servicio Secreto son una verdadera cura de humildad para los trabajadores y dueños de los locales. En este nuevo espacio es hasta más duro que en Pesadilla en la cocina —donde ya no tenía filtros—, pero esta vez no duda en colarse en las cámaras y las cocinas de los restaurantes en plena madrugada y hasta mandar analizar a laboratorios lo que allí se encuentra. En el restaurante El Lusitano no se cortó un pelo y llegó a decir que la cocina «era un pozo de mierda», ante la enorme cantidad de suciedad que se encontró en su visita nocturna. Además, en mitad de un servicio decidió aparecer por sorpresa en el salón y echar a todos los comensales que allí estaban, paralizando por completo la actividad del local y los trabajadores. Marisa, la dueña y protagonista de este episodio, que se pudo ver en laSexta, ha aparecido días después de su emisión para dejar su opinión, que no es del todo buena, pese a que está aprovechando la publicidad para hacer márketing en redes sociales.

Hay que explicar que las cámaras de Servicio Secreto siempre llegan a los restaurantes con la excusa de grabar otro programa, pero que en ningún momento se habla de que pueda aparecer Chicote en él, por lo que pilla por sorpresa a todos, menos al cómplice que ha pedido ayuda al programa para que acuda al rescate. En el programa, el chef no dudó en poner en evidencia la falta de limpieza que había en la cocina, especialmente a la hora de ordenar y guardar el género en las cámaras. Con eso decidió que nadie comiese nada y asaltó el local antes de que pudiesen servir platos en mal estado. Después de unos días de formación y de buscar soluciones, el equipo del programa trabajó a destajo para hacer una reforma del local e incluso por cambiar el material de la cocina, algo que tiene precios muy elevados.

Además, esta aparición en televisión supone un enorme empujón en publicidad a los locales que sí buscan dar un empujón a su negocio, aunque son pocos los que realmente lo aprovechan para comenzar de cero y cambiar su dinámica. Lo que realmente ocurre es que buscan una reforma gratis y renovar materiales como ollas y otros utensilios de cocina, pero no suelen seguir los consejos del chef, volviendo pronto a su carta y sus costumbres, que se supone que les habían llevado a la ruina.

Es el caso de El Lusitano. Alberto Chicote ideó una carta con platos de mayor calidad, olvidando los bocatas gigantes y las raciones de bar de polígono. El reto era que otro bar (regentado por el ex marido de Marisa) le había ganado la mayoría de los clientes con eso mismo, por lo que debía dar un cambio.

Habla la dueña de ‘El Lusitano’

Marisa ha dado una breve entrevista a los influencers El Disfrutómetro y El Gastrorunner, que ya hicieron una colaboración con el local meses atrás, promocionando sus enormes bocadillos y raciones. Ellos mismos fueron invitados a la inauguración del local tras la reforma y el cambio de carta, por lo que lo conocen bien, aunque puede que su opinión no sea objetiva.

La portuguesa se ha defendido por suciedad vista en el programa explicando que tuvieron un problema justo el día antes de que llegase Alberto: «Una de las cosas que me flipó es que el día anterior a la grabación no nos dio tiempo a limpiar y así se lo encontraron al día siguiente».

Según Marisa, «hasta el momento de la grabación no sabía que venía Chicote», pensando que grababa un programa titulado Cocinas al límite, tal y como explica el chef cada semana a los espectadores. «Yo pensaba que era un programa diferente», se defiende la dueña.

«Por más Chicote que sea, no me va a enseñar lo que es la comida portuguesa»

El madrileño y su equipo idearon una carta que mezclaba platos portugueses, vascos y otros castellanos, para así dar un cambio a los clientes y pelear en calidad y no en cantidad. «Me ha gustado mucho la fusión de las tres gastronomías, pero también os digo que esperaba mucho más de la carta», dice desilusionada Marisa.

Como ya se ha podido ver, pocos de los platos ideados por el chef y los suyos siguen en la carta, decidiendo volver a servir sus bocadillos XXL y enormes raciones. «Por más Chicote que sea, a mí no me va a enseñar lo que es la comida portuguesa. Y aquí en el Lusitano vamos a hacer las cosas como siempre, a lo grande», así reivindicaba su manera de trabajar.

También tiene algo que decir sobre la reforma

El equipo apenas pasa una semana. Así pues, pudieron trabajar en el local y grabando todo lo necesario, por lo que apenas tiene un plazo de 24 horas para poder hacer una reforma, por lo que es evidente que es imposible que sea a fondo. «El cambio me sorprendió, ha quedado muy bonito, ellos trabajan a toda hostia», confirma Marisa, pero no ha dudado en tratar de desacreditar el trabajo enseñando un pequeño fallo de pintura en la pared, algo que podría ser entendible por la velocidad con la que deben trabajar.

Puedes ver el vídeo de la crítica completa de Marisa en el Instagram de @disfrutometro aquí.