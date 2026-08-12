Lucy Davis, actriz de ‘The Office’, confirma que padece cáncer terminal

La industria del entretenimiento ha sido conocedora de una triste noticia. Lucy Davis, actriz de origen británico conocida por tener una gran trayectoria en el mundo audiovisual, ha comunicado que padece cáncer de mama en estado 4. La artista, de 53 años, lleva 18 meses haciendo frente a esta terrible enfermedad en privado, pero ha sido ahora que ha querido comunicárselo al mundo y, en especial, a sus seguidores. Y es que, tristemente, el cáncer ha hecho metástasis en los huesos. Una situación que pone su salud en estado crítico, pues ya está en fase terminal.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido un vídeo y un texto donde se ha sincerado al respecto. De esta manera, ha contado que el cáncer se ha extendido, en este año y medio que ha pasado, a la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. Además, tal y como ha explicado, es «incurable» y someterse a tratamientos de quimioterapia ya no es una opción. Un comunicado con el que Lucy Davis ha sido muy valiente, pues también ha querido aprovechar la atención de sus más de 600.000 seguidores para contarles cómo descubrió ella su situación. Y es que, no fue por un bulto en el pecho.

Lucy Davis afronta su cáncer terminal con aceptación

Normalmente, lo más común en un cáncer de mama es encontrar un bulto en el pecho. Pero, en el caso de Lucy Davis, los síntomas fueron mucho más discretos. Ante ello, la actriz ha explicado que todo comenzó con una pequeña zona dura. Tan pequeña que estuvo a punto de no prestarle atención. Por ello, ha mandado un fuerte mensaje.

«No ignoréis nada: háganse revisar todo», ha pedido. De esta manera, la intérprete busca concienciar acerca de la importancia de la prevención precoz. En su caso, la británica está siendo víctima de una enfermedad que ha llegado a su vida con sigilo y sin retorno. Una triste situación que ha aceptado y a la que está haciendo frente de la mejor manera que puede.

«Por ahora, intento vivir lo que me queda de vida de la forma más divertida posible», ha confesado. Al fin y al cabo, el humor siempre ha sido una parte importante de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Asimismo, ha confesado que siempre ha intentado encontrar alguna enseñanza en las experiencias negativas. Y es que, aunque pueda ser una situación traumática, del cáncer ha aprendido muchísimo. Pues, ha aceptado la realidad que le ha tocado vivir. «Estoy agradecida por ello», ha confesado.

Lucy Davis ha indicado que no tiene miedo de lo que está por venir, pues se siente en paz. «Para mí, dejar mi cuerpo físico solo significa volver a casa. Todo el duelo es para mi familia; es mucho más difícil para ellos que para mí», ha escrito. «A aquellos de vosotros que estéis pasando por una experiencia similar a la mía, os deseo lo mejor. El cáncer nos exige mucho, tanto física como mentalmente. Y cada uno lo afronta como mejor le parece», concluye.