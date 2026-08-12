La jugada en ‘La ruleta de la suerte’ que ha descolocado a Jorge Fernández: «Pocas veces he visto esto»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La ruleta de la suerte se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que, a la hora de comer, se reúnen frente a la pequeña pantalla para tratar de resolver los paneles junto a los concursantes. En muchas de esas entregas, los espectadores son testigos de momentos verdaderamente históricos. Eso fue exactamente lo que ocurrió el pasado martes 11 de agosto, cuando una participante consiguió dejar completamente descolocado a Jorge Fernández con una jugada absolutamente impresionante. Recordemos que María, que así se llamaba la joven sevillana, acudió al concurso para ganar algo de dinero y poder ir a Corea del Sur a perfeccionar su coreano.

Aficionada a los idiomas, ha dado el paso de probar suerte en el concurso que se emite cada día en Antena 3. La concursante del atril azul no tardó en ponerse al frente en la competición, aunque su momento estelar llegó en una prueba de velocidad. Fue entonces cuando Jorge Fernández desveló que el protagonista de la canción que se buscaba era Carlos Vives. Nada más dar paso al panel, la sevillana dio rápidamente al pulsador, logrando adivinar el acertijo sin que hubiese ni una sola letra en el panel. Parece ser que la concursante solo necesitó saber el nombre del artista y los huecos que había para adivinar que se trataba de un fragmento de Fruta fresca. Acto seguido, y como viene siendo habitual, la banda del concurso se dispuso a interpretar esta mítica canción de Carlos Vives.

«Es precioso el tema, ¡qué temazo! Desde que empieza hasta que acaba. Es la leche», comentó Jorge Fernández respecto a la canción que se escondía tras la prueba de velocidad en la que María ha logrado imponerse al resto de concursantes. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra forma, el presentador de La ruleta de la suerte quiso felicitar a la sevillana por su habilidad a la hora de resolver el panel sin tener ni una sola letra.

Al fin y al cabo, se trata de una hazaña al alcance de muy pocos. «María, poco hemos hablado de que, sin ninguna letra, lo has resuelto. Muy pocas veces en 20 años ha pasado esto», comenzó explicando Jorge Fernández. Lejos de que todo quede ahí, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Es verdad que al ser el himno ya sabías cuál podía ser la canción, pero no te ha hecho falta ninguna consonante ni ninguna vocal», hizo hincapié.

Tras felicitar a la concursante, esta no pudo evitar pronunciarse al respecto. De esta forma, reconoció que no le hizo falta ni una sola letra, y todo por «lo bueno que es el tema». Aun así, no hay que restar mérito porque, aunque sea un clásico de Carlos Vives, también hay que atinar con la parte exacta de la canción, que no es nada fácil. ¡Pero la concursante de La ruleta de la suerte jugó sus cartas a la perfección!