En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 10 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo el plan de Sadakat de llamar a Mine por la noche para que fuera a la mansión no sale, ni de lejos, como pensaba. Alya opta por quedarse y Cihan siente que ella está de su lado. Mine se siente humillada y reprocha a Sadakat que nada haya salido como habían previsto, por lo que Sadakat le pide paciencia.

Todo ello mientras hace todo lo que está en su mano para seguir presionando a Alya para intentar que se aleje, de una vez por todas, de Cihan. La búsqueda de Hamada, el hombre al que ordenaron matar a Boran, continúa sin dar resultados. A pesar de que logran localizarlo, lo cierto es que vuelve a desaparecer antes de que puedan atraparlo. Ecmel culpa a Nadim de haber revelado el paradero de Boran, mientras que Nadim continúa diciendo que fue Ecmel quien ordenó ese asesinato. En el hospital, Oskan está a punto de recibir el alta, mientras que Nare prepara la casa para su regreso. Antes de ir a recogerlo, Sahin le recuerda que siempre estará a su lado si alguna vez necesita ayuda. Eso sí, cuando Nare da el paso de entrar a la habitación del hospital, descubre que está vacía. Kaya acepta conocer a Ipek, la joven con la que Sadakat pretende casarlo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 11 de agosto?

De esta manera, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Kaya conoce en persona a Ipek. Desde la distancia, Demir y Zerrin son testigos de este encuentro. Con posterioridad, Kaya queda con Zerrin para hablar y le confiesa que va a seguir adelante con ese compromiso, sin importar las consecuencias.

Ella le pregunta si de verdad va a poder querer a otra mujer, y él le deja claro que está dispuesto a pasar página. Sadakat continúa haciendo planes para el futuro y le asegura a Mine que ya está preparando una habitación para el bebé. Cuando nazca, tanto ella como el niño vivirán en la mansión. Cihan, por su parte, insiste en que ese no es el futuro que quiere para ellos y anima a Alya a que Sadakat no logre apartarla de su lado.

Sahin no renuncia a su relación con Nare, mientras que Hamada, gravemente herido, desvela antes de morir que la persona que ordenó el asesinato de Boran fue Nadim. Sadakat se siente cada vez más desplazada por la influencia que Alya tiene sobre Cihan. Durante una discusión, le levanta la mano, pero Alya no solamente la para, sino que le deja claro que no se va a dejar intimidar. No te pierdas el nuevo capítulo de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.