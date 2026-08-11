La fan que acosa a Santiago Segura y se inventa un romance con él: «Amo tu calvita y tu barba»

Santiago Segura atraviesa una situación tan surrealista como incómoda que nada tiene que ver con el cine, sus próximos proyectos o la promoción de sus películas. El actor y director, de 61 años, ha denunciado públicamente el comportamiento de una mujer que, según ha explicado él mismo, lleva tiempo contactándole a través de las redes sociales y que incluso ha creado imágenes falsas mediante inteligencia artificial en las que aparece junto a él en situaciones románticas e íntimas. La mujer, que utiliza en sus perfiles el nombre de Encarni Segura, asegura estar enamorada del cineasta y ha llegado a manifestar públicamente su deseo de conocerle en persona y de participar en alguna de sus películas. Una situación que, lejos de quedarse en una anécdota de redes, ha terminado convirtiéndose en un problema para el actor, que reconoce que recibe mensajes privados prácticamente a diario y que califica todo lo ocurrido de «muy desagradable» e «inquietante».

La situación ha ido mucho más allá de las fotografías que circulan por Internet. Según ha relatado el propio Santiago Segura, esta mujer le envía mensajes privados de contenido afectivo y fotografías personales, además de las imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparece junto al intérprete. «Todos los días me manda mensajes de cariño», ha explicado el actor, que ha detallado algunos de los mensajes que recibe y ha contado que incluso le han llegado fotografías desnudas de la mujer. Entre los contenidos que le envía se encuentran también montajes en los que ella aparece besándose con Santiago Segura, creando una relación ficticia que no existe en la realidad. «Está obsesionada conmigo. No entiendo su actitud. Es una situación muy desagradable», ha reconocido el cineasta, que insiste en que no conoce personalmente a esta mujer y que nunca ha mantenido ningún tipo de relación con ella.

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El asunto resulta todavía más llamativo porque, según el relato de Segura, no sería la primera vez que esta misma persona dirige este tipo de contenidos hacia un rostro conocido. El actor ha explicado que anteriormente habría protagonizado una dinámica similar con el intérprete estadounidense Nathan Fillion, conocido por series como Castle, y también con Ethan Hawke. En el caso de Fillion, el propio actor llegó a calificar la situación de «inquietante» cuando se hizo eco de los montajes. Ahora, Santiago Segura se ha encontrado en el centro de una problemática parecida y con un elemento que complica todavía más la situación: la facilidad con la que actualmente pueden fabricarse imágenes falsas que parecen reales y que pueden difundirse en cuestión de segundos a través de las redes sociales.

Precisamente, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las claves de este caso. Las imágenes que han circulado muestran a Segura junto a esta mujer en diferentes situaciones afectivas que nunca han sucedido. Algunas de ellas parten incluso de fotografías reales del actor, incluidas imágenes en las que aparece junto a su mujer, María Amaro, que posteriormente habrían sido manipuladas para crear escenas completamente ficticias. El resultado es un contenido que, fuera de contexto y compartido en redes, puede generar una falsa impresión sobre la vida privada de una persona. «Desgraciadamente, hoy en día, cualquiera puede montar con la IA historias falsas. Es una vergüenza», lamenta Santiago Segura, que se ha visto obligado a pronunciarse sobre un asunto que afecta directamente a su imagen y a su intimidad.

Y es precisamente su vida familiar la que ha quedado salpicada por esta situación. Santiago Segura lleva casi tres décadas junto a María Amaro, a quien conoció en 1998 durante el rodaje de Torrente, el brazo tonto de la Ley, donde ella trabajaba como maquilladora. Nunca han pasado por el altar, pero han construido una familia con dos hijas, Calma, de 18 años, y Sirena, de 12. Ambas han participado además en algunas de las películas de su padre, especialmente en la saga Padre no hay más que uno, por lo que la familia Segura ha terminado vinculada también profesionalmente al universo cinematográfico del actor. Pese a la enorme exposición pública de Santiago, tanto él como María han mantenido siempre una postura bastante discreta respecto a su relación. De hecho, el propio cineasta ha reconocido en anteriores ocasiones que habla poco de su pareja por pudor, aunque ha llegado a definirla como «lo mejor que me ha pasado nunca».

En este caso, sin embargo, la privacidad familiar se ha visto inevitablemente alterada. María Amaro llegó a llamar alarmada a su marido al encontrarse con las imágenes que circulaban por redes sociales, según ha contado el propio Santiago Segura. El actor tuvo que explicarle que no conocía de nada a la mujer que aparecía en aquellos montajes y que no existía ninguna relación detrás de esas fotografías. «Mi mujer me llamó alarmada preguntándome qué era esto y ya le dije que no conozco de nada a esa individua», ha relatado. Para el cineasta, lo ocurrido es especialmente desagradable porque una persona puede fabricar una historia paralela utilizando la imagen de otra y conseguir que ese contenido llegue a familiares, amigos o seguidores antes incluso de que el afectado tenga capacidad para reaccionar.

Por ahora, Santiago Segura asegura que ha optado por ignorar los mensajes y no responder a esta mujer, aunque también ha reconocido que se ha informado sobre las posibilidades legales que tiene a su alcance. El problema, según ha explicado, es que no resulta sencillo encajar este tipo de situaciones en las herramientas legales existentes cuando se combinan el acoso digital, la utilización de imágenes de terceros y los contenidos creados mediante inteligencia artificial. El propio caso de Nathan Fillion ya había puesto de manifiesto las dificultades para actuar frente a determinados montajes de este tipo. Segura, por tanto, se encuentra ante una situación que no solo le resulta incómoda a nivel personal, sino que también abre un debate cada vez más presente sobre qué ocurre cuando la inteligencia artificial permite fabricar fotografías y escenas que nunca han sucedido y atribuirlas a personas reales.

Curiosamente, después de que el caso haya trascendido y Santiago Segura haya hablado públicamente sobre lo sucedido, las cuentas que utilizaba esta mujer parecen haber desaparecido de las redes sociales. Algunos perfiles todavía pueden aparecer en determinadas búsquedas de Internet, pero al acceder a ellos ya no están disponibles. Sin embargo, parte de las imágenes que publicó han quedado almacenadas o pueden seguir encontrándose en distintos rincones de la red. El episodio deja así al cineasta intentando mantener al margen su vida personal mientras su imagen circula en una historia ficticia que, como él mismo ha denunciado, nunca ha protagonizado. Una situación especialmente incómoda para alguien que, después de casi 30 años de relación y una vida familiar alejada del ruido mediático, se ha visto obligado a salir de su habitual silencio para desmentir una relación que solo existe en las redes.