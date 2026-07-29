Audiencias ayer, 28 de julio de ‘El Hormiguero’, ‘Viaje al centro de la tele’ y ‘Dog House’

La 1 volvió a imponerse en el prime time de ayer, martes 28 de julio, gracias a Dog House, mientras Cuatro celebraba una de sus noches más sólidas del verano de la mano de Código 10. La jornada confirma el buen momento que atraviesa la parrilla veraniega de ambas cadenas, con La 1 además como líder indiscutible del mes. En el access prime time (la primera parte de la noche) la batalla entre El Hormiguero, Viaje al centro de la tele y First Dates se aprieta mucho después de que Horizonte se marchase la semana pasada de vacaciones, dejando a una parte importante de la audiencia sin su programa favorito.

Viaje al centro de la tele vuelve a dominar con sus dos capítulos (9.2 % y 10.4 %), aunque este martes 28 de julio pierde seguimiento y sus rivales en Telecinco y Antena 3 ajustan diferencias. First Dates (9.9 %) vuelve a crecer durante el verano, algo que ya hizo el año pasado, siendo una de las alternativas para liderar el access. El otro rival que sigue recuperando terreno son las repeticiones de El Hormiguero, que siguen sin pasar del 10% de cuota de pantalla, pero poco a poco va recuperándose tras los estragos del Mundial 2026.

Por su parte, Cuatro nota mucho la ausencia de Horizonte y el martes baja hasta el 6.3 % de share con un nuevo episodio de Viajeros Cuatro, que pierde ante Cifras y letras, que sigue triunfando en La 2. Descolgados quedan los programas repetidos de El intermedio, que sufre como cada verano, por lo que laSexta debería plantearse un movimiento para ese horario clave de la programación.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer, 28 de julio de 2026

‘Viaje al centro de la tele’: 9.2 % y 886.000

‘Viaje al centro de la tele’: 10.4 % y 975.000

‘First dates: Summer’: 9.9 % y 932.000

‘El Hormiguero’: 9.6 % y 914.000

‘Cifras y letras’: 6.7 % y 641.000

‘Viajeros Cuatro’: 6.3 % y 594.000

‘El Intermedio’: 4.5 % y 420.000

‘Dog House’ mejora sus datos y lidera sin problemas

El programa de adopción de mascotas presentado por Chenoa volvió a imponerse en su franja, mejorando incluso los resultados de la semana anterior: un excelente 12,7% de share y 888.000 espectadores que confirman a Dog House como una de las apuestas más sólidas del verano de La 1.

La otra gran protagonista de la jornada fue Cuatro. Código 10 logró un sobresaliente 8,9% de cuota de pantalla y reunió a 505.000 espectadores, consolidándose como una de las ofertas más fuertes de la cadena durante todo el verano. En Antena 3, En tierra lejana volvió a superar el doble dígito al alcanzar un 10,3% de share y 757.000 espectadores. En Telecinco, El camino de la verdad se quedó en un 6% de cuota y 428.000 espectadores.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, 28 de julio de 2026

‘Dog house’: 12.7 % y 888.000

‘En tierra lejana’: 10.3 % y 757.000

‘Código 10’: 8.9 % y 505.000

‘Versión española’: ‘Isla bonita’: 3.2 % y 275.000

‘Saint-Barth’: 2.8 % y 223.000

La 1 disfruta de saber que liderará julio

El buen dato de Dog House se enmarca, además, dentro de un mes de julio dominado con autoridad por La 1, que lidera el acumulado mensual gracias al Mundial 2026 con un 19,4 % de cuota, muy por delante de Antena 3 (11,3 %), Telecinco (7 %), Cuatro (5,6 %), laSexta (4,8 %) y La 2 (3,7 %).