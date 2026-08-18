Granada vuelve a temblar con un terremoto de magnitud 4,6
El seísmo ha tenido lugar a las 10:37 horas del martes
Su epicentro ha sido en Alhendín y se ha dado a unos cinco kilómetros de profundidad
La provincia de Granada ha vuelto a vivir este martes un nuevo episodio sísmico de intensidad notable. Un terremoto de magnitud 4,6 ha sacudido la zona metropolitana granadina a las 10:37 horas, con epicentro situado al noroeste de Alhendín y a unos cinco kilómetros de profundidad, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El movimiento se ha producido apenas tres días después del fuerte terremoto registrado durante la madrugada del sábado, también con epicentro en el entorno de Alhendín, que alcanzó una magnitud de 5 y provocó que miles de personas se despertaran sobresaltadas por la intensidad del fenómeno natural.
El nuevo temblor ha vuelto a sentirse con claridad en Granada capital y en numerosos municipios del área metropolitana. La cercanía del epicentro y la escasa profundidad del movimiento han contribuido a que la sacudida haya sido perceptible por la población, generando de nuevo inquietud entre los vecinos, todavía afectados por el episodio sísmico del pasado fin de semana.
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