Shakira ya piensa en su vida después de la música y sorprende al revelar la profesión a la que quiere dedicarse: «Me gustaría estudiar Medicina»

Shakira (49) está en boca de todos. Y no solo por el éxito arrollador de sus 12 conciertos en Madrid, donde ha logrado reunir a más de 50.000 asistentes en cada cita. La cantante también ha llamado la atención por una inesperada confesión sobre su futuro. En una reciente entrevista, ha desvelado lo que le gustaría hacer cuando llegue el momento de alejarse de los escenarios. Y, para sorpresa de muchos, sus planes no pasan por continuar vinculada a la industria musical ni por emprender nuevos negocios: quiere volver a las aulas para estudiar Medicina.

«Sí, me gustaría estudiar Medicina, porque la gente que me conoce siempre dice que soy médica empírica porque me encanta la medicina. Siempre estoy diagnosticando y diciendo: ‘Tú lo que tienes es esto’. Mis amigos siempre vienen a mí y me preguntan», comenzaba a decir en el podcast Con todo de Netflix.

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Pero sus declaraciones han ido más allá. Y es que, además de confesar que estudiar Medicina es una espina que tiene clavada, también ha señalado que, en el fondo, sabe que en vez de cantante, debería haber sido médico hace mucho tiempo. «Tengo como un instinto. Yo tenía que ser médico. No tenía que ser cantante. Entonces, cuando la gente empiece a consumir menos mi música, y ya vaya pasando un poquito de moda la cosa, pues entonces ahí me iré a la universidad a estudiar medicina. Yo creo que sí», desvelaba.

De esta manera, la intérprete de La tortura ha dejado más que claro que el interés que siente hacia dicho campo podría llegar a convertirse en una profesión en el futuro. Aunque eso sí, todo parece indicar que no será de manera inmediata. Por el momento, Shakira tiene por delante una agenda repleta de compromisos profesionales y numerosos conciertos alrededor del mundo, por lo que todavía parece quedar mucho tiempo para que decida poner punto final a su trayectoria como cantante y cambiar los escenarios por las aulas universitarias. Y más si se tiene en cuenta que sus canciones siguen sonando con la misma fuerza que el primer día y que son muchos los seguidores que no dudan en desplazarse de una ciudad a otra y desembolsar importantes cantidades de dinero para disfrutar en directo del espectáculo de la colombiana.

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Esta respuesta por parte del público demuestra que, pese a llevar décadas dedicada a la música, Shakira continúa atravesando uno de los momentos más destacados de su carrera. Es por ello por lo que todo apunta a que su sueño de estudiar Medicina tendrá que esperar, al menos hasta que encuentre el momento adecuado para emprender esta nueva e inesperada etapa de su vida.