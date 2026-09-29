Ugo Chan no lleva comida a casa, pero sí a Marcos Llorente: el restaurante le prepara un menú de 200 euros

Hay una cosa que Ugo Chan no hace: comida a domicilio. Por eso, resulta todavía más llamativa la imagen que ha compartido Marcos Llorente. Y es que el equipo de Ugo Chan se desplazó hasta la casa del futbolista, que compartió el encuentro en sus redes con un sencillo «Ugo Chan en la casa». La escena encaja a la perfección con la filosofía que Hugo Muñoz: cocinar para disfrutar, sin corsés y haciendo de la cocina japonesa «una excusa para hacer lo que nos dé la gana». No se trata, por tanto, de que Ugo Chan haya empezado a ofrecer un servicio de catering o delivery. Es una visita puntual del equipo de Ugo Chan a casa de Marcos Llorente, preparando allí mismo la comida.

«Es mejor que las etiquetas te las ponga otros, pero es indudable que soy discípulo de una escuela que en su momento iniciaron Ricardo Sanz y Chicote, que es un gran maestro y un genio. Al final, lo de japonés es una percha, una excusa para hacer lo que nos dé la gana», explica Hugo Muñoz.

Una filosofía que ha convertido a Ugo Chan en uno de los restaurantes madrileños más reconocibles de su generación. Su propuesta actual continúa girando alrededor de la cocina japonesa, el producto de temporada y los guiños a otras culturas y, especialmente, a Madrid. La Guía Michelin mantiene actualmente al restaurante entre sus establecimientos recomendados. Pero llevar esa cocina hasta la casa de un cliente no forma parte de la propuesta habitual del restaurante. En este caso, la excepción es precisamente la noticia.

«Ugo Chan está muy pensado desde el lado del cliente. Más que desde el del cocinero y su ego», añade.

En la imagen se aprecia a un miembro del equipo de Hugo Muñoz preparando pequeños bocados coronados con caviar. Hay varias piezas ya terminadas sobre una bandeja y, al lado, una lata de caviar que el chef utiliza para rematarlas. Una pequeña demostración de alta cocina en casa que encaja con otra de las ideas que Muñoz defiende desde sus inicios: que todo tiene que estar pensado desde la experiencia de quien come.

«Soy un disfrutón y me gusta muchísimo comer. Muchas veces voy solo a comer a un restaurante. Se me ponen los pelos de punta yendo a cualquier sitio, desde un tres estrellas Michelin en París hasta la tasca más mugrienta de Madrid. Voy a cualquiera con una ilusión y una felicidad brutal», confiesa.

En Ugo Chan, el propio restaurante explica actualmente que el menú Omakase se adapta in situ a los gustos, preferencias y apetito de sus clientes. Esta vez, sin embargo, no fue Marcos Llorente quien acudió a Félix Boix: fue Hugo quien llevó su cocina hasta la casa del futbolista.