El desayuno de Samantha Vallejo-Nágera, chef de 56 años: «Desayuno pan con jamón, café con leche de avena y kiwi»

Tras 13 años consecutivos formando parte del jurado del programa de televisión Masterchef España, la chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera ha puesto punto y final a esa etapa a los 56 años para centrarse en la gestión de sus restaurantes y en su servicio de catering. Lejos de un parón, priorizó una agenda que le devuelve estabilidad a su rutina.

Cómo son las comidas rutinarias de la cocinera

Su jornada comienza temprano y con una rutina definida: “Me levanto todos los días a las siete y media de la mañana”, comentó en una entrevista a la revista Lecturas. A la hora del desayuno, es muy metódica y elige “pan con jamón y tomate, café con leche de avena y un kiwi”, añadiendo que prefiere “que el pan integral sea de masa madre, el jamón recién cortado de casa y el tomate de Almería”.

Para hacer frente a su autodefinida personalidad hiperactiva, el deporte juega un papel innegociable en su día a día. «Hago deporte, voy al gimnasio y los viernes nado. Cada día hago un deporte diferente, o sea, hago fuerza un día, yoga otro, spinning y un día libre», detalló Vallejo-Nágera.

No obstante, esta exigente rutina le marcó profundamente tras más de diez años de estar al pie del cañón en la televisión. «Estos años han sido complicadísimos; he tenido 13 años con muchísima intensidad de trabajo. Al final siempre estaba corriendo, siempre tenía prisa, siempre había quedado, siempre tenía algo», admitió.

Estas dificultades recayeron en su labor como madre

Uno de los frentes que se vio perjudicado por la enorme carga de trabajo fue la crianza de sus hijos, sobre lo que reflexionó sin tapujos: «Yo no he ido nunca a las reuniones de colegio; he ido alguna vez de vez en cuando, cuando me llamaban los profesores, pero al final están acostumbrados. Su padre me ha ayudado un montón. Han tenido una madre que ha estado trabajando siempre, y nunca me han reprochado nada».

Tras dejar atrás las ataduras que le suponía el programa culinario, la maestra de los fogones formó parte del reparto de Decomasters junto a su hermano. Además, está de celebración: se cumplen 30 años desde que iniciara su servicio de catering.

Así ha cambiado su vida en el plano personal

En cuanto a su vida privada, tras 25 años de relación con su pareja, Vallejo-Nágera aseguró que su nueva rutina trajo la calma a su hogar: “Ahora que estoy más tranquila, digo: ‘No hace falta estar tan tope’”. Asimismo, reveló la clave del éxito de su relación: «Aguantar y no entrar al trapo en peleas y tonterías. Los dos nos hemos dado cuenta de que es mucho mejor no entrar en esas cosas. Relativizas lo que es importante y lo que no».