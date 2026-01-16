Samantha Vallejo-Nágera habla sin tapujos de su salida de ‘MasterChef’: «Después de…»

La salida de Samantha Vallejo-Nágera de MasterChef marca el final de una de las etapas más reconocibles y estables de la televisión pública en los últimos años. Tras más de trece temporadas formando parte del jurado del exitoso talent culinario de TVE, la chef madrileña ha decidido no continuar en la próxima edición del formato, una decisión que ha generado un notable impacto tanto en el sector televisivo como entre los seguidores del programa. Horas después de que se hiciera pública la noticia, ha sido la propia Vallejo-Nágera quien ha querido aclarar los motivos de su marcha con un comunicado personal en el que combina agradecimiento, reflexión y mirada hacia el futuro.

Adiós a Samantha Vallejo-Nágera

El pasado fin de semana contamos que Samantha Vallejo-Nágera no seguiría formando parte del jurado de MasterChef en su próxima edición. La información, que sorprendió por la larga vinculación de la chef con el programa, fue confirmada pocas horas después por la propia Corporación RTVE, que además anunció el nombre de la persona que ocupará su lugar. La elegida es Marta Sanahuja, conocida popularmente en redes sociales como Delicious Martha, una creadora de contenido especializada en gastronomía que se incorporará al jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en la decimocuarta edición del espacio, cuyas grabaciones ya han comenzado.

La confirmación oficial puso fin a las especulaciones, pero abrió un nuevo foco de interés: las razones que habían llevado a una de las figuras más emblemáticas del formato a cerrar una etapa que ha sido clave en su proyección pública. Ante la magnitud de la reacción generada, la propia Samantha Vallejo-Nágera decidió pronunciarse con un mensaje en el que repasó su trayectoria en el programa y explicó, sin rodeos, los motivos de su decisión.

Un comunicado muy esperado

En el comunicado difundido hace unas horas, la chef comienza destacando el vínculo emocional que mantiene con MasterChef y con el equipo que ha formado parte del programa a lo largo de los años. «Después de 13 años como jurado de MasterChef, sólo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento, como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él», señala al inicio del texto, subrayando el carácter humano de una experiencia que ha marcado una parte esencial de su carrera.

Vallejo-Nágera no oculta el componente personal de su balance y reconoce que su paso por el formato ha sido una vivencia intensa y positiva. «He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo, ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre de la que solo guardo grandes recuerdos», afirma, dejando claro que su salida no responde a un desencuentro ni a una ruptura traumática con el programa.

Samantha seguirá ligada a TVE

Lejos de suponer una retirada del foco mediático, la salida de MasterChef coincide con un momento especialmente activo en la trayectoria de Samantha Vallejo-Nágera. En su mensaje, la chef avanza que inicia el año con «nuevas iniciativas tanto en televisión, como en proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle», un ámbito en el que lleva años consolidando su marca personal.

Además, deja claro que seguirá plenamente volcada en sus negocios empresariales, entre los que destacan Samantha Catering y Casa Taberna, dos proyectos que, según adelanta, llegarán acompañados de novedades en los próximos meses. «Sigo, como no podía ser de otra forma, con mis negocios (…) de los que vienen muchas novedades. Nos volvemos a ver muy pronto, ¡estad atentos!», concluye, reforzando la idea de que su despedida de MasterChef es, en realidad, el inicio de una nueva etapa.

Los nuevos proyectos de la chef

La marcha de Vallejo-Nágera se produce, además, en un contexto en el que la chef mantiene una estrecha relación con Televisión Española. De hecho, está a punto de estrenarse su nuevo proyecto en la cadena pública: DecoMasters, un talent centrado en la decoración y el interiorismo en el que diez parejas de celebridades pondrán a prueba su creatividad. En este formato, Samantha participa junto a su hermano Colate, ampliando así su presencia televisiva más allá del ámbito estrictamente gastronómico.

No es la primera vez que MasterChef afronta la salida de una figura clave de su equipo. En 2019, Eva González abandonó el programa tras seis años como presentadora para incorporarse a Atresmedia y ponerse al frente de La Voz. En aquella ocasión, el chef Pepe Rodríguez explicaba con naturalidad la situación: «Eva entró porque no se fiaban de nosotros. Cuando ya sabíamos hacer el programa, Eva se dio cuenta y dijo: ‘Estos tíos tiran solos’. Tuvo la oportunidad y se fue. Hizo muy bien».

La despedida de Samantha Vallejo-Nágera, sin embargo, tiene un peso simbólico especial por la duración de su trayectoria y por el papel que ha desempeñado en la construcción del tono y la identidad del formato. Su ausencia marcará un antes y un después en MasterChef, que afronta ahora una nueva etapa con cambios significativos en su jurado y con el reto de mantener intacta la conexión con una audiencia fiel desde hace más de una década.